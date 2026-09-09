Rodrigo Paz pide investigar explosión en cuartel de La Paz

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LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz pidió el miércoles a la Fiscalía General que se investigue como un "posible atentado" una doble explosión en el depósito de un cuartel en las afueras de La Paz que dejó al menos nueve fallecidos y decenas de heridos.

Fiscalía investiga posible atentado tras explosión en cuartel

"Aquí hay gente que quiere que al gobierno le vaya mal porque quieren retornar y están dispuestos a todo", dijo a la prensa local en la región central de Cochabamba el mandatario, sin mencionar a nadie. Paz asumió en noviembre del año pasado tras casi 20 años de gobiernos de izquierda.

Detalles confirmados sobre la explosión en Viacha

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Las dos explosiones se produjeron el viernes por la tarde en un depósito del Regimiento Bolívar, en la ciudad de Viacha. La segunda fue tan potente, según las autoridades, que afectó a varias viviendas contiguas y sus residentes fueron evacuados.

Las explosiones dejaron de momento nueve muertos, 84 heridos, de los que 53 ya recibieron el alta y 31 continúan internados, según el más reciente informe del Ministerio de Salud y Deportes. La Fiscalía General informó previamente que de los fallecidos ocho ya fueron identificados.

El mandatario visitó el lunes el lugar de la tragedia y a las familias que resultaron afectadas.