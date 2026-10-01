ICE restringe persecuciones vehiculares tras incidentes con agentes

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Desde ahora, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden participar en persecuciones vehiculares a alta velocidad y solo podrán realizar detenciones de vehículos si han completado una capacitación especial, según nuevas directrices internas emitidas después de que varios conductores fueran baleados en enfrentamientos con agentes de esa entidad.

ICE establece nuevas medidas para detenciones vehiculares

En un memorando enviado a los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación del ICE y obtenido por The Associated Press se les advierte que no están autorizados en ninguna circunstancia a perseguir vehículos que no se detengan. En su lugar, los agentes deben anotar la información de los vehículos para una investigación posterior, de acuerdo con el memorando firmado por el director ejecutivo asociado del ICE, Marcos D. Charles, y fechado el miércoles.

La nueva orientación llega después de que las detenciones de vehículos iniciadas por el ICE se han complicado cuando los conductores se han negado a cooperar o han intentado huir. Los agentes han disparado sus armas en más de una docena de estos encuentros desde el año pasado, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a varias más.

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La administración del presidente Donald Trump ha enfrentado tensiones internas sobre cómo manejar las detenciones de tránsito, que se consideran encuentros de riesgo particularmente alto.

Tras los tiroteos mortales de conductores en Maine y Texas en julio, se indicó a los agentes que pausaran temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos. Pero al día siguiente, Trump recurrió a las redes sociales para ordenar a la agencia que continuara con las detenciones de tránsito, calificándolas como "una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen".

Testimonio judicial revela irregularidades en detención de Austin

La agencia ha enfrentado una intensa presión de la Casa Blanca para deportar a más personas que se encuentran en el país ilegalmente, y sus arrestos han alcanzado cifras récord. Al mismo tiempo, la rápida ola de contrataciones de la agencia el año pasado hizo que algunos agentes con verificación y capacitación deficientes salieran a las calles.

En un comunicado, el ICE restó importancia al memorando, donde se indica que la nueva orientación estaba destinada a reemplazar y enmendar directrices anteriores emitidas a principios de este año, el año pasado y en 2018.

"En ocasiones, la dirigencia del ICE emite recordatorios de orientación a los agentes del orden", se lee en el comunicado. "Las detenciones de vehículos y los arrestos de extranjeros ilegales continúan".

En el nuevo memorando se detallan medidas destinadas a mejorar la seguridad de las detenciones de vehículos para los agentes del ICE, los conductores a los que apuntan, sus pasajeros y el público.

En el memorando se indica a los directores de las oficinas de campo del ICE que deben asegurarse de que los vehículos utilizados para detenciones de tránsito cuenten con luces y sirenas que, al activarse, permitan que el público sepa que se trata de vehículos de las fuerzas del orden. Según la orientación, todos los agentes en las escenas de detenciones de vehículos deben portar y activar sus cámaras corporales.

Además, solo los agentes que hayan completado uno de cinco cursos específicos de capacitación de la agencia pueden realizar detenciones de vehículos. Los agentes que no hayan completado esos cursos solo pueden participar en detenciones de vehículos "en una función de apoyo" como pasajeros y no pueden ser conductores de ninguno de los vehículos involucrados.

En la orientación se señala que los agentes pueden seguir utilizando una técnica controvertida conocida como pinning, definida como "usar un vehículo o una barrera física para atrapar o detener un automóvil", pero solo si han recibido capacitación especial. De manera similar, solo los agentes capacitados pueden usar bandas de púas que desinflan los neumáticos para impedir que los conductores huyan.

El memorando se emitió el mismo día en que, en un testimonio judicial, se destacaron formas en las que dos agentes involucrados en una detención de vehículo, una persecución y un tiroteo que hirió a un repartidor en Austin el mes pasado no habrían cumplido con la nueva orientación.

Durante una audiencia de fianza de Wilber Rafael Garcés Pérez, el testimonio mostró que el agente que le disparó no llevaba una cámara corporal. El agente del ICE que sí la tenía conducía en un automóvil separado y la apagó durante la persecución.

Los fiscales presentaron un video de vigilancia donde se muestra a un agente del ICE persiguiendo a Garcés Pérez a alta velocidad por calles residenciales después de que huyera de una detención de tránsito inicial.

Garcés Pérez enfrenta cargos federales por agresión después de que los investigadores afirman que golpeó a un agente del ICE con el espejo del lado del conductor. Ese agente luego disparó contra el vehículo de Pérez, alojándole una bala en la espalda, según las autoridades.

Los abogados de Garcés Pérez han calificado los cargos en su contra como "represalia" y han sostenido que las imágenes de la cámara no eran concluyentes porque no captaron por completo el momento en que presuntamente intentó huir.