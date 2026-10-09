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Episcopado entrega libro con fotos de desaparecidos al Papa León XIV

La entrega se realizó en Ciudad de México y contó con la participación de colectivos de búsqueda.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 06:57 p.m.
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Episcopado entrega libro con fotos de desaparecidos al Papa León XIV
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Ayer, monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), le entregó al Papa León XIV el libro "Un nombre, mil voces", con las fotografías de 132 mil personas desaparecidas en el país.

      Episcopado entrega libro con fotografías de desaparecidos al Papa León XIV

      "Presentamos estos rostros, estos nombres de más de 132 mil personas en el país, con un profundo respeto por su dolor, con el compromiso sincero e irrenunciable de no apartar la mirada y con la convicción de organizar la esperanza desde la justicia, la corresponsabilidad y la verdad, hasta ser capaces de imaginar y construir de la mano territorios en donde cada vida sea posible y cada sueño, alcanzable", explica el documento.

      El libro consta de 208 páginas y fue elaborado en coordinación con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

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      Compromiso del Episcopado con la justicia y la verdad en desapariciones

      "Los rostros, los nombres que recoge de personas desaparecidas son parte de un pasado empecinado en permanecer en un presente que parece alargarse sin fin. Un presente que hace imposible imaginar un futuro habitable y compartido", refiere el documento.

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