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Yahir suspende conciertos en Puebla, Pachuca y Toluca

Arta Producciones y Alma Show informaron que la cancelación no se debe a baja venta de boletos.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 06:23 p.m.
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Yahir suspende conciertos en Puebla, Pachuca y Toluca
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Tras su participación en "La Casa de los Famosos México", Yahir ofrecería conciertos en tres ciudades del país durante noviembre y diciembre de 2026. Sin embargo, las presentaciones fueron canceladas.

      Cancelación de conciertos y motivos oficiales

      Arta Producciones y Alma Show, empresas organizadoras, anunciaron la decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Según explicaron, la cancelación responde a cuestiones logísticas ajenas a ambas compañías y a los recintos involucrados, que impiden llevar a cabo los eventos conforme a lo planeado.

      El cantante se presentaría el 20 de noviembre en el Auditorio Arema de Puebla, el 21 de noviembre en Pachuca y el 12 de diciembre en el Teatro Morelos de Toluca.

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      Procedimiento para reembolso y dudas del público

      Las empresas lamentaron los inconvenientes y agradecieron al público su comprensión y apoyo. Yahir no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido.

      La cancelación también generó dudas entre los seguidores en relación con una baja venta de boletos, pero la empresa organizadoras no señalaron este motivo en su comunicado.

      ¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos de Yahir?

      Quienes hayan comprado entradas deberán gestionar la devolución a través de AREMA MX y contar con su folio de compra. De acuerdo con el comunicado, tendrán un mes a partir de la fecha del anuncio para realizar el trámite.

      La página oficial de AREMA señala que el reembolso es únicamente el costo del boleto, por lo que no incluye cargos por servicio, gastos de envío ni comisiones bancarias.

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