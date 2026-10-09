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Oleaje de hasta 8.5 metros en Jalisco y Colima por huracán Simón

Se esperan vientos de hasta 200 km/h y riesgo de inundaciones en zonas costeras.

Por Redacción

Octubre 09, 2026 06:35 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Las costas de Jalisco y Colima enfrentarán durante este fin de semana oleaje de hasta 8.5 metros de altura y lluvias extraordinarias que podrían superar los 250 milímetros en 24 horas, condiciones que aumentan el riesgo de inundaciones, deslaves y deslizamientos de laderas, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

      SMN alerta sobre oleaje y lluvias por huracán Simón

      El pronóstico fue presentado durante una reunión con autoridades federales y locales realizada en la 12ª Zona Naval de la Secretaría de Marina, donde se actualizó la información sobre la ubicación, trayectoria y posible impacto del huracán Simón, categoría 2, en territorio nacional. Durante el encuentro se advirtió que se espera un fin de semana complicado para las zonas costeras, particularmente La Huerta, Tomatlán, Puerto Vallarta y Punta Mita.

      Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó que el oleaje aumentaría gradualmente desde este viernes, cuando se esperan olas de entre tres y 4.5 metros, hasta alcanzar su mayor intensidad el sábado, principalmente en las costas de Colima y Jalisco. Además, se señaló que las condiciones meteorológicas podrían estar acompañadas de vientos de hasta 200 kilómetros por hora.

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      Impacto en las comunidades costeras y pronóstico de lluvias

      La región de La Huerta, en Jalisco, particularmente sus bahías, podría registrar una mayor acumulación de oleaje debido a las condiciones del sistema meteorológico. Para el domingo, parte de la intensidad disminuiría frente a las costas de Puerto Vallarta y Nayarit, aunque persistirían condiciones de riesgo.

      En cuanto a las precipitaciones, el SMN pronosticó lluvias torrenciales de entre 250 y 350 milímetros en las costas de Michoacán y Guerrero durante este viernes. En Colima se esperan lluvias intensas, mientras que en la costa de Jalisco se prevén precipitaciones muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

      Para el sábado, las lluvias podrían intensificarse y superar los 250 milímetros en puntos de Colima, además de extenderse a la zona costera de Jalisco, Puerto Vallarta y el sur de Nayarit. El domingo continuaría el escenario de precipitaciones extraordinarias en Colima y Jalisco, así como lluvias intensas en el sur de Nayarit y muy fuertes en el sur de Sinaloa.

      El funcionario señaló que las precipitaciones acumuladas entre viernes y lunes podrían superar los 350 milímetros en amplias franjas costeras de Jalisco, Colima y Michoacán, así como en algunas regiones de Guerrero. Como antecedente, mencionó que cerca de Acapulco se registraron más de 400 milímetros de lluvia en 24 horas durante la jornada anterior.

      Ante este panorama, el SMN advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas en zonas urbanas, deslaves y deslizamientos de laderas, mientras que el incremento del oleaje representa un riesgo para quienes habitan o realizan actividades en las zonas costeras. Se prevé que las precipitaciones disminuyan el lunes, cuando el sistema entre en proceso de disipación.

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