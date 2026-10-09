Jetour F700 llega a México con potencia y tecnología híbrida

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La Jetour F700 ya está en México. Se trata de una pickup híbrida enchufable que combina un motor de combustión con 3 motores eléctricos para entregar 892 caballos de fuerza. Además de su potencia, cuenta con características enfocadas en la conducción todoterreno, una autonomía eléctrica de 110 kilómetros y capacidades para realizar actividades fuera del asfalto.

Características técnicas y potencia

La Jetour F700 integra un motor de combustión 2.0 TGDI y 3 motores eléctricos (uno en el eje trasero y 2 en el delantero), asociados a una transmisión híbrida 2DHT. En conjunto, el sistema desarrolla 892 hp y 837 lb-pie de torque, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5.3 segundos.

La batería de 34.1 kWh ofrece una autonomía de hasta 110 kilómetros en modo eléctrico, de acuerdo con el ciclo NEDC.

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Capacidades todoterreno y tecnología

Cuenta con una función llamada V2L, que permite utilizar la energía de la batería para alimentar dispositivos externos. A esto se suman cuatro tomas de corriente de 120 voltios en la batea, pensadas para conectar equipos durante viajes o actividades al aire libre.

Para circular fuera del asfalto, la pickup cuenta con tracción integral eléctrica, sistema 4L y bloqueos de diferencial central y trasero. También incorpora modos de manejo para nieve, lodo, arena y rocas, dando un total de 14 modos diferentes que permiten adaptar su funcionamiento a distintas superficies.

Entre sus capacidades destaca el vadeo de hasta 900 milímetros y la posibilidad de superar pendientes de hasta 45 grados. Además, tiene una distancia mínima al suelo de 220 mm y una capacidad de remolque de 3,500 kilogramos.

En cuanto a sus dimensiones, mide 5.49 metros de largo y tiene espacio para 5 ocupantes. La batea ofrece una capacidad de carga de 880 kilogramos.

En materia de seguridad, incorpora asistencias como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y detección de punto ciego, además de una cámara de visión 360 grados.

La Jetour F700 XWD Wild tiene un precio de lanzamiento de 1,209,900 pesos en México, donde ya se encuentra disponible en los distribuidores de la marca. Pero su precio de lista alcanzaría hasta 1,249,900 pesos.