Inauguran puente entre China y Norcorea

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Beijing, China.- Un nuevo puente que conecta a China con Corea del Norte fue inaugurado tras más de una década de retraso, un indicio de que los vínculos entre ambos países son más estrechos.

La agencia noticiosa estatal china Xinhua reportó que se llevó a cabo una ceremonia para la puesta en marcha del Nuevo Puente del Río Yalu, y un video en línea del medio estatal China News Service mostró el puente y camiones aguardando en él adornados con las banderas nacionales de ambos países.

Beijing prevé que el cruce de cuatro carriles y 3 kilómetros de longitud, que conecta la ciudad china nororiental de Dandong con la urbe norcoreana de Sinuiju, impulse aún más los intercambios económicos, comerciales y " entre personas" .

"Las relaciones entre China y Corea del Norte han entrado en una nueva etapa, iniciando un nuevo capítulo", afirmó el primer ministro de China, Li Qiang, en un mensaje de video durante la ceremonia, informó Xinhua.

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Li dijo que el cruce se convertiría en un nuevo hito que simboliza la amistad tradicional entre ambas naciones. Expresó su esperanza de que ambas partes aprovechen la oportunidad de la inauguración para seguir mejorando la conectividad y explorar el potencial de cooperación.