Incendian dos mezquitas en Cisjordania

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TEL AVIV, Israel.- Dos mezquitas en la Cisjordania ocupadas por Israel fueron incendiadas durante la noche en un aparente ataque de colonos israelíes, informaron funcionarios el domingo, tras una racha de violencia que dejó cuatro palestinos y dos soldados israelíes muertos.

Los palestinos y la oposición israelí acusan al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de hacer la vista gorda ante los ataques de colonos contra palestinos, lo que amenaza con encender una violencia generalizada en todo el territorio.

Soldados y policías israelíes se desplegaron por toda Cisjordania tras el ataque, cerrando carreteras principales y bloqueando el acceso a un hospital donde, según dijeron, se escondían dos milicianos. Israel también arrestó a más de 70 palestinos durante el fin de semana mientras intentaba contener la escalada de violencia.

Las mezquitas, en las aldeas de Qusra y Kour, en el norte de Cisjordania, sufrieron daños considerables por los incendios.

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En Qusra, los atacantes pintaron con aerosol "venganza por Benayahu", en referencia a uno de los soldados israelíes muerto, y "la tierra de Israel se redime con sangre". El soldado vivía en un asentamiento cercano.