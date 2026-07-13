Francia despliega recursos para controlar incendio en bosque cercano a París

FONTAINEBLEAU, Francia (AP) — Un incendio que se propagaba el lunes en el histórico y muy visitado bosque de Fontainebleau, al sur de París, obligó a evacuar algunos barrios residenciales e interrumpió el tráfico ferroviario y en autopistas.

Incendios forestales en Europa y ola de calor

Era uno de varios incendios forestales que ardían en países de Europa occidental al tiempo que la región sufre su tercera ola de calor con alerta roja este año.

En España, el lunes aún había 10 personas desaparecidas por un incendio que arrasó la semana pasada una remota comunidad de ciudadanos extranjeros en el sur, y que mató a 13 personas en uno de los fuegos más mortíferos en el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El incendio en el bosque de Fontainebleau es inusual por su proximidad a la capital francesa, a unos 70 kilómetros (42 millas). La región alberga el castillo de Fontainebleau, apreciado por Napoleón, y es popular entre visitantes de París y de otros lugares.

Acciones oficiales y condiciones climáticas

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que se estaban desplegando todos los medios necesarios para combatir el incendio de “escala excepcional”.

Se desplegaron dos aviones que arrojaban agua sobre la zona, junto con cientos de bomberos en tierra, informó el portavoz del servicio regional de bomberos, Paul Laurain, a la radiodifusora pública France-Info.

El jefe de la administración regional, Pierre Ory, dijo a medios franceses que hay una pesquisa en marcha y que se estaba considerando la posibilidad de un incendio provocado.

Se ha declarado un nuevo incendio en otra sección del bosque, dijo Ory. El incendio inicial aún no está contenido y seguía propagándose a un ritmo moderado.

“Los vientos están cambiando, lo que está complicando significativamente el trabajo de los bomberos”, dijo.

Los trenes hacia y desde la concurrida estación Gare de Lyon sufrieron interrupciones a última hora del domingo, pero volvían a la normalidad el lunes por la mañana. Un tramo de la transitada autopista A6, que conduce hacia el sureste desde París, fue cerrado por el riesgo de incendio.

Grandes fuegos en el sur de Francia ya han calcinado miles de hectáreas desde la semana pasada, lo que interrumpió la carrera ciclista del Tour de France y puso al límite los recursos de extinción.

Francia atraviesa el pico de su tercera ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en zonas del oeste y del centro, y alrededor de 37 ºC (98 ºF) en París.

España se recupera de incendio forestal mortal

Un ciudadano británico de 93 años murió el domingo en un hospital por heridas sufridas en el incendio forestal de Los Gallardos, lo que elevó el número de muertos a 13.

Se esperaba que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitara el lugar del incendio el lunes. Las autoridades regionales dijeron que el incendio fue contenido el domingo después de afectar unos 70 kilómetros cuadrados (27 millas cuadradas) de bosque y tierras de cultivo, un área mayor que el tamaño de Manhattan.

España también sufre calor extremo, que combinado con el viento y las escasas lluvias está creando las condiciones ideales para que pequeños incendios forestales crezcan sin control.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

Evacuan viviendas en el Reino Unido debido a incendios

En el Reino Unido, se evacuó a personas de varias decenas de viviendas rurales en el norte de Gales después que un incendio forestal se declarara en una ladera montañosa el domingo, reportaron medios británicos.

Incendios forestales también ardían en varios lugares de Inglaterra al tiempo que otra ola de calor —la tercera este año— generaba condiciones calurosas, soleadas y secas.

La Oficina Meteorológica (Met Office) informó que las olas de calor récord desde mayo han llevado a que 2026 se convierta en el primer año en registrar temperaturas de 35 ºC (95 ºF) o más en seis días separados. Eso superó el récord anterior establecido en 1976 y 2020, cuando se registraron cinco días con esas temperaturas.

El índice de severidad de incendios de Natural England ha situado a gran parte de Inglaterra en riesgo “muy alto” de incendios forestales, con algunas zonas del sur de Inglaterra y las Midlands en riesgo “excepcional”.