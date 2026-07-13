Por arancel de EU cierra invernadero

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Debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos, recientemente cerró un invernadero de alta tecnología en el municipio de Rioverde, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

Aranceles de Estados Unidos afectan exportaciones e invernaderos

Explicó que la empresa administradora del lugar decidió dejar de operar, porque consideró que ya no resulta económicamente viable continuar con las exportaciones a la Unión Americana, en gran medida por la imposición de gravámenes.

"Con los aranceles sí se han perdido muchos (...) son los invernaderos de alta tecnología los que más mandan para allá y son particulares, entonces ellos traen sus modos de ver las cosas", opinó.

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Incertidumbre para agricultores en el mercado estadounidense

Más allá de este caso, destacó que el punto radica en que las y los agricultores carecen de certidumbre para vender sus productos en territorio norteamericano, al desconocer si resulta viable financieramente seguir considerando el mercado del país vecino.