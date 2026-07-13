Nayib Bukele ratificado como candidato presidencial para 2027

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SAN SALVADOR (AP) — El partido oficialista Nuevas Ideas ratificó el lunes la candidatura presidencial de Nayib Bukele para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 en El Salvador, donde buscará su tercer mandato.

Nuevas Ideas ratifica candidatura de Bukele para 2027

El abogado Félix Ulloa, actual vicepresidente de la República, acompañará nuevamente a Bukele, que asumió su primer mandato el 1 de junio de 2019.

Nuevas Ideas informó en su cuenta oficial de la red social X que "las elecciones internas 2026 han finalizado con éxito" y también publicó los resultados oficiales del proceso.

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El partido oficialista realizó el domingo las internas, aunque desde el sábado abrió las votaciones por internet para sus afiliados que residen en el extranjero.

Reforma constitucional habilita reelección indefinida en El Salvador

El 1 de junio Bukele cumplió su séptimo año de gobierno con una aprobación del 87,8% de la población, según una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Según este sondeo, el principal logro de Bukele está relacionado con la seguridad. En marzo de 2022, el mandatario declaró la guerra a las pandillas que por más de tres décadas mantuvieron aterrorizado al país convirtiéndolo en el más peligroso del mundo y ahora afirma que El Salvador es uno de los países más seguros.

En 2015, El Salvador tuvo 6,656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia de la nación y el más violento desde el fin de la guerra civil (1980-1992).

El Salvador cerró 2025 con una baja récord en homicidios —82 casos— en medio de un prolongado y cuestionado régimen de excepción con el que el gobierno combate a las pandillas.

La reelección presidencial indefinida en El Salvador fue habilitada a través de una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2025, la cual eliminó la sanción de pérdida de derechos ciudadanos a los promotores de la reelección presidencial y la prohibición de la candidatura presidencial a quienes hayan ejercido como presidentes en el anterior periodo.

Esta reforma constitucional también extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y adelantó las elecciones presidenciales a 2027.

Bukele fue reelecto por primera vez en febrero de 2024 con el 84.65 % de los votos válidos luego de una resolución de la Sala de lo Constitucional de septiembre de 2021 que habilitó la reelección presidencial "por una sola vez".

El presidente ha defendido las reformas a la Constitución aprobadas por el Congreso que está controlado por Nuevas Ideas, que elimina los límites a los mandatos presidenciales y permitiría que se mantenga indefinidamente en el poder.

Bukele afirmó que "el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta". Agregó que cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo "de repente se convierte en el fin de la democracia".