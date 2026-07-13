Matan a un hombre dentro de su vehículo

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Un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo mientras se encontraba a bordo de su vehículo sobre la calle Costa Rica, en la colonia Satélite, al sur de la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por sujetos que viajaban en una motocicleta, desde la cual le dispararon en repetidas ocasiones. Como consecuencia del ataque, el hombre perdió la vida en el interior de la unidad.

Tras la agresión, la motocicleta presuntamente utilizada por los responsables fue localizada y asegurada en el sitio como parte de las investigaciones.

El ataque provocó una intensa movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia, además de generar momentos de alarma entre los vecinos de la zona.

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La escena fue acordonada por personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado la identidad de la víctima.