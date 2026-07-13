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Oficializan retenes en las carreteras

La SSPC publica decreto de estas acciones

Por Rubén Pacheco

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Oficializan retenes en las carreteras
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      Desarrollado por SACS IA

      Luego que, en noviembre pasado anunció la instalación de Puestos de Atención Ciudadana (PAC) -catalogados por algunos sectores como retenes-, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), oficializó la creación de la División especializada en atender estos dispositivos.

      Guardia Civil Estatal adapta reglamento para nueva división

      Con una modificación al Reglamento Interno de la Guardia Civil Estatal (GCE), informó que la nueva extensión se centra en aplicación de protocolos nacionales de actuación policial, la detección de riesgos, la atención ciudadana, la inspección preventiva no vinculada al tránsito, la documentación homologada y la gestión de intervenciones bajo estándares técnicos especializados.

      Refirió que los oficiales realizarán entrevistas policiales, inspecciones preventivas, revisiones de seguridad y detección de indicadores de riesgo, conforme a los principios de "legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez", así como con perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.

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      Coordinación de binomios caninos y cobertura estatal

      Subrayó que coordinará la operación de binomios caninos en los PAC para la detección de narcóticos, armas, explosivos, divisas, personas o mercancías ilícitas; y realizar análisis de riesgo, mapeo delictivo y evaluación operativa.

      Aseveró que la entrada en operación no genera impacto presupuestal adicional para el estado, porque la SSPC deberá realizar las adecuaciones internas necesarias con cargo al presupuesto autorizado, es decir, no contratará más personal, sino que del ya existente lo comisionará a esta nueva área.

      Según la SSPC, los PAC permitirán tener cobertura en los límites con los estados de Jalisco, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, así como en los siguientes tramos carreteros federales:

      En las carreteras 80, San Luis Potosí–Lagos de Moreno (km 32.5); 57, San Luis–Querétaro, a la altura de Santo Domingo, Santa María del Río; y 37 en San Felipe–Villa de Reyes.

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