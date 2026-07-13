De gran valor, recuperar las reliquias de El Saucito

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Lo robado en el interior del templo del Señor de Burgos y recuperado, es una pieza invaluable porque se trata de una reliquia de primer grado, al contar con una parte de restos óseos de Santo Toribio Romo, informó el presbítero Rubén Pérez Ortiz, economo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Dijo que será la Fiscalía General del Estado.

Quien valore en sus investigaciones, las acciones a seguir derivadas del robo.

Santo Toribio Romo, es un santo que recibe su dedicación en el santuario de Jalostotitlán, Jalisco, pero la reliquia fue donada para su veneración al templo del Señor de Burgos (El Saucito).

El valor de la reliquia, se considera el más alto, por tratarse de una clasificación de primer grado, porque incluye un hueso del santo, es decir una parte física.

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La reliquia está constituida de una parte ósea del santo, además de un relicario metálico, que se encontraba en exhibición en un altar para oración pública y en su caso, para diferentes usos litúrgicos, la petición de milagros y el reconocimiento del ejemplo del santo.

Por ahora, El presbítero Marco Antonio Luna Aguilar se encuentra en espera de que concluya todo el proceso desde el lado ministerial.

La investigación encontró la reliquia que estaba en manos de una persona que en apariencia ella fue identificada, pero que según la propia Fiscalía General del Estado, mantiene una investigación en proceso.