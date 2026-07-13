Percance en la ´57 arroja tres muertos y cuatro heridos

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Tres muertos y cuatro lesionados, se registraron durante la aparatosa volcadura de una camioneta que se desplazaba por la carretera a México, en el municipio de Santa María del Río, ante el hecho la unidad dio de volteretas para quedar fuera del asfalto con el trágico saldo.

Según los hechos, cerca de las siete de la mañana de este domingo, la camioneta Nissan NP300 se desplazaba a alta velocidad por la carretera mencionada en dirección a San Luis Potosí.

Fue en el kilómetro 162, a la altura de la comunidad de Ojo Caliente, perteneciente a Santa María del Río, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma la unidad se salió de la cinta asfáltica, dio varias volteretas y acabó finalmente en posición normal.

En el momento de que la camioneta daba de volteretas los ocupantes fueron quedando esparcidos en el piso con múltiples lesiones y la unidad terminó prácticamente en pérdida total.

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Algunos testigos pidieron ayuda y al sitio arribaron socorristas de distintas corporaciones como el CRUM, Santa María del Río, Villa de Reyes y Tierra Nueva, a fin de prestarles auxilio a los afectados.

Por desgracia, tres de ellos habían fallecido a causa de los las lesiones que sufrieron, en tanto que cuatro más fueron llevados en ambulancias a hospitales para que recibieran atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron a tomar conocimiento del accidente y la destrozada camioneta fue enviada a una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Legista para ser entregados una vez que los familiares los reclamen y se realicen las diligencias ante la Fiscalía.