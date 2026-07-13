México define lista para Campeonato Sub 20 Concacaf 2026
México competirá en el Grupo B contra Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana Sub 20, con la que disputará el Campeonato de la Concacaf 2026.
México y su convocatoria para el Campeonato Sub 20 de la Concacaf
El director técnico Alex Diego contará con 21 futbolistas para enfrentar este torneo que definirá los cupos para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, así como la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Las cuatro selecciones que alcancen las Semifinales lograrán su pase a la Copa del Mundo de la categoría, mientras que el campeón hará lo propio para la justa olímpica.
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En caso de que Estados Unidos llegue al duelo por el título, el otro finalista conseguirá en automático su boleto a Los Ángeles 2028, ya que la selección norteamericana tiene su lugar asegurado en la justa por ser anfitriones.
Chivas, con ocho futbolistas, es la base de esta Selección Mexicana Sub-20.
Calendario y sedes del Campeonato Sub 20 Concacaf 2026
El Tricolor Sub-20 estará en el Grupo B, que conforman Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.
Los partidos serán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla; las Semifinales y la Final se disputarán en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.
· Porteros: Artemio Olvera (Atlético de San Luis), Cristo Navarrete (Guadalajara), Juan Liceaga (Guadalajara).
· Defensas: Juan Echilvestre (Santos), Cristóbal Alfaro (Atlante), Luis Carmona (FC Juárez), Carlos Hernández (Guadalajara), Yohan Orozco (Guadalajara) y Edwin Soto (Pachuca).
· Medios: Diego Covarrubias (Guadalajara), Nelson Cedillo (Santos), Samir Inda (Guadalajara), Henrique Simeone (Tigres), Juan Sigala (FC Juárez), Luis Gómez (Santos) y Santiago Sandoval (Guadalajara).
· Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Hugo Camberos (Guadalajara), Diego Reyes (Flamengo), Diego Ramírez (Tigres) y Aldahir Valenzuela (Monterrey).
Se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20 para el Campeonato de la Concacaf 2026, a celebrarse en Puebla y la Ciudad de México del 24 de julio al 9 de agosto.
· México vs Antigua y Barbuda/ Viernes 24 de julio/ 17:00 horas
· Costa Rica vs México/ Lunes 27 de julio/ 20:00 horas
· México vs Guatemala/ Jueves 30 de julio/ 19:00 horas
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