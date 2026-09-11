logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Monreal pide al INE recortar presupuesto 2027 para optimizar recursos

El presupuesto federal es mayormente inamovible, pero se pueden mover partidas menores.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 05:22 p.m.
A
Monreal pide al INE recortar presupuesto 2027 para optimizar recursos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) información acerca de los rubros donde se puede recortar su presupuesto para 2027.

      Opiniones sobre el presupuesto solicitado por el INE

      En la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el presupuesto solicitado por el Instituto "es exagerado", y tendría que tomarse en cuenta el del 2024 y sumarle la inflación, lo que sumaría "alrededor de 37 mil millones de pesos".

      Solicitud de revisión y ajustes en el presupuesto

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "He solicitado al Órgano Interno de Control del INE, que es facultad nombrarlo nosotros en el caso de órganos autónomos y de aquí surgió por unanimidad el titular del OIC, que me hiciera una tarjeta para ver en qué rubros puede disminuirse el gasto sin que se ponga en riesgo la organización de la elección", detalló el diputado de Morena.

      Aseguró que "no se va a poner en riesgo la operatividad, pero gastos superfluos, excesivos y que se ostenten como gastos innecesarios, ahí vamos a ajustar, sin poner en riesgo la elección".

      En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación, declaró que "es inamovible en más del 80 por ciento, porque son salarios, sueldos, mantenimiento de obras, política social, educación, salud".

      "Es un porcentaje muy pequeño el que puede ser susceptible de movimiento. Lo digo con toda responsabilidad", expresó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Monreal pide al INE recortar presupuesto 2027 para optimizar recursos
      Monreal pide al INE recortar presupuesto 2027 para optimizar recursos

      Monreal pide al INE recortar presupuesto 2027 para optimizar recursos

      SLP

      El Universal

      El presupuesto federal es mayormente inamovible, pero se pueden mover partidas menores.

      Pemex reporta derrame de petróleo en Golfo de México: Semar activa plan de contingencia
      Pemex reporta derrame de petróleo en Golfo de México: Semar activa plan de contingencia

      Pemex reporta derrame de petróleo en Golfo de México: Semar activa plan de contingencia

      SLP

      El Universal

      Pemex trabaja en la contención de la fuga mientras la Agencia de Seguridad realiza sobrevuelo de monitoreo.

      EU sugiere acciones más agresivas contra cárteles mexicanos
      EU sugiere acciones más agresivas contra cárteles mexicanos

      EU sugiere "acciones más agresivas" contra cárteles mexicanos

      SLP

      El Universal

      Cárteles Sinaloa y CJNG mantienen control territorial y violencia, con ataques recientes a fuerzas policiales.

      Cae presunto implicado en asesinato de excandidato de Morena
      Cae presunto implicado en asesinato de excandidato de Morena

      Cae presunto implicado en asesinato de excandidato de Morena

      SLP

      El Universal

      Ramón Rubio, activista y excandidato de Morena, fue asesinado en 2021; Adrián N es señalado como implicado.