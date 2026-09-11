Monreal pide al INE recortar presupuesto 2027 para optimizar recursos
El presupuesto federal es mayormente inamovible, pero se pueden mover partidas menores.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) información acerca de los rubros donde se puede recortar su presupuesto para 2027.
Opiniones sobre el presupuesto solicitado por el INE
En la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el presupuesto solicitado por el Instituto "es exagerado", y tendría que tomarse en cuenta el del 2024 y sumarle la inflación, lo que sumaría "alrededor de 37 mil millones de pesos".
Solicitud de revisión y ajustes en el presupuesto
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"He solicitado al Órgano Interno de Control del INE, que es facultad nombrarlo nosotros en el caso de órganos autónomos y de aquí surgió por unanimidad el titular del OIC, que me hiciera una tarjeta para ver en qué rubros puede disminuirse el gasto sin que se ponga en riesgo la organización de la elección", detalló el diputado de Morena.
Aseguró que "no se va a poner en riesgo la operatividad, pero gastos superfluos, excesivos y que se ostenten como gastos innecesarios, ahí vamos a ajustar, sin poner en riesgo la elección".
En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación, declaró que "es inamovible en más del 80 por ciento, porque son salarios, sueldos, mantenimiento de obras, política social, educación, salud".
"Es un porcentaje muy pequeño el que puede ser susceptible de movimiento. Lo digo con toda responsabilidad", expresó.
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