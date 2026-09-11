logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pemex reporta derrame de petróleo en Golfo de México: Semar activa plan de contingencia

Pemex trabaja en la contención de la fuga mientras la Agencia de Seguridad realiza sobrevuelo de monitoreo.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 05:18 p.m.
A
Pemex reporta derrame de petróleo en Golfo de México: Semar activa plan de contingencia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Observatorio Permanente del Golfo de México detectó un derrame en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizadas al norte de Campeche, el cual tendrá "un desplazamiento neto hacia el oeste en los próximos cinco días".


      A través de un comunicado, dicha dependencia de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) detalló que el incidente ocurrió a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen el pasado 10 de septiembre.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Local de Contingencias como apoyo a Petróleos Mexicanos en las labores de contención y recuperación de hidrocarburo mar adentro. "Desplegó la Patrulla Oceánica ARM 'Guanajuato' y cuatro embarcaciones, así como dos aeronaves y 255 elementos navales", agregó.
      Un equipo de Pemex identificó la fuga en un ducto y está laborando en su contención, a la par que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente hará un sobrevuelo con el fin de documentar las acciones de reparación, contención y limpieza.
      "Los científicos del Observatorio Permanente del Golfo de México han obtenido datos de tres modelos de pronósticos de deriva de la mancha de petróleo, que indican un desplazamiento neto hacia el oeste en los próximos cinco días", declaró.
      Dicho Observatorio añadió que, de acuerdo con simulaciones llevadas a cabo, es muy poco probable que este último derrame alcance la costa o alguna "área sensible".
      "Los ejercicios que tienen como fin hacer predicciones continuarán ante la posibilidad de que, en los próximos 10 días, la deriva cambie de rumbo debido a la posible entrada de una frente frío", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pemex reporta derrame de petróleo en Golfo de México: Semar activa plan de contingencia
      Pemex reporta derrame de petróleo en Golfo de México: Semar activa plan de contingencia

      Pemex reporta derrame de petróleo en Golfo de México: Semar activa plan de contingencia

      SLP

      El Universal

      Pemex trabaja en la contención de la fuga mientras la Agencia de Seguridad realiza sobrevuelo de monitoreo.

      EU sugiere acciones más agresivas contra cárteles mexicanos
      EU sugiere acciones más agresivas contra cárteles mexicanos

      EU sugiere "acciones más agresivas" contra cárteles mexicanos

      SLP

      El Universal

      Cárteles Sinaloa y CJNG mantienen control territorial y violencia, con ataques recientes a fuerzas policiales.

      Cae presunto implicado en asesinato de excandidato de Morena
      Cae presunto implicado en asesinato de excandidato de Morena

      Cae presunto implicado en asesinato de excandidato de Morena

      SLP

      El Universal

      Ramón Rubio, activista y excandidato de Morena, fue asesinado en 2021; Adrián N es señalado como implicado.

      Diputada Paola Gárate exige fiscalizar al gobierno de Rocha Moya
      Diputada Paola Gárate exige fiscalizar al gobierno de Rocha Moya

      Diputada Paola Gárate exige fiscalizar al gobierno de Rocha Moya

      SLP

      El Universal

      La diputada pidió informes claros sobre el manejo de 459 millones ejercidos contra partidas autorizadas en cero.