ONU condena insultos racistas a Coco Gauff en tenis
Volker Türk, alto comisionado de la ONU, destacó la necesidad de combatir el racismo y sexismo en el deporte.
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GINEBRA (AP) — La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas condenó los insultos racistas contra la tenista Coco Gauff y pidió solidaridad para ayudar a hacer frente al racismo y al sexismo.
ONU condena insultos racistas contra Coco Gauff
La oficina, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, publicó un mensaje en redes sociales el sábado en el que señaló que los mensajes racistas enviados en línea contra Gauff eran "espantosos e ilustran que las atletas negras son objeto específico de vitriolo e insultos raciales".
Impacto en la tenista y llamado a la acción
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La dos veces campeona de Grand Slam y número 4 del ranking mundial manifestó la semana pasada que recibió una cantidad "demencial" de comentarios racistas en redes sociales tras un controversial punto en su partido del lunes del Abierto de China contra la jugadora local Sun Xinran.
Gauff perdió ante Elise Mertens dos días después y comentó que no tenía "energía" y que se sentía como si fuera a desmayarse.
"No hay lugar en el deporte para insultos y abusos racistas o sexistas", afirmó la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas. "Jugadores, entrenadores y organismos deportivos deben defender a quienes enfrentan este tipo de ataques, y los aficionados deben hacer frente a quienes manchan el deporte con racismo y sexismo".
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