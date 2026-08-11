Turquía aprueba indulto para rebeldes kurdos en proceso de paz

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Los residentes de la región del sureste de Turquía, poblada mayoritariamente por kurdos, reaccionaron el martes con una mezcla de alivio, alegría e incertidumbre, después de que el Parlamento aprobara un indulto condicional para miles de rebeldes kurdos, ofreciéndoles una posible vía para integrarse a la vida normal en Turquía.

Los legisladores votaron el lunes de forma abrumadora a favor de la legislación, que busca impulsar un esfuerzo de paz entre el Estado turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que libró una prolongada lucha insurgente antes de anunciar el año pasado que depondría las armas. Sin embargo, las medidas solo entrarán en vigor después de que las autoridades turcas verifiquen que el grupo se ha desarmado por completo.

Los residentes de Diyarbakir, la principal ciudad de la región, manifestaron su esperanza de que la nueva ley traiga paz —y también prosperidad— a una zona que se ha quedado rezagada económicamente.

"De verdad me puse muy contento. Incluso aplaudí (el resultado) en mi propia casa", comentó el jubilado Ali Akdogan, de 70 años. "La economía mejorará, pasarán cosas buenas, la gente empezará a hacer negocios".

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"Creo que traerá paz", continuó, al señalar que, desde el inicio del proceso de paz, no ha habido muertes relacionadas con el conflicto, en el que murieron miles de civiles, soldados y rebeldes durante más de cuatro décadas.

Hasan Gecti, un comerciante de 56 años, dijo creer que la estabilidad y la ausencia de violencia beneficiarán a la población de la región en lo económico y lo social, pero indicó que otros asuntos, como mayores derechos para los kurdos, no se han abordado.

Entre otros temas, los kurdos han reclamado un uso más amplio de su idioma en la educación y en los servicios públicos, junto con mayores derechos políticos, incluido el fin de la práctica gubernamental de destituir a alcaldes electos y reemplazarlos por funcionarios designados por el gobierno.

"¿Se ha resuelto directamente la cuestión kurda? Es una incógnita. En mi opinión, solo se ha resuelto el problema del terrorismo", afirmó Gecti. "Lamentablemente, la cuestión kurda sigue donde estaba".

Los objetivos del PKK evolucionaron de la independencia a los derechos kurdos

El PKK declaró el año pasado su decisión de disolverse en respuesta a un llamado de su líder encarcelado, Abdullah Ocalan.

Luego, el grupo realizó una ceremonia simbólica de desarme en el norte de Irak, donde tiene su base, y anunció que retiraría combatientes de lugares clave en Turquía hacia Irak.

El PKK puso en marcha la lucha insurgente en la década de 1980, inicialmente con el objetivo de establecer un Estado kurdo en el sureste del país. Con el tiempo, el objetivo evolucionó hacia una campaña por la autonomía y los derechos de los kurdos dentro de Turquía. Se calcula que ese grupo representa alrededor del 15 al 20% de la población turca.

La nueva legislación suspenderá algunas condenas de prisión para miembros del PKK condenados y aplazará durante cinco o 10 años, según la gravedad de los presuntos delitos, las investigaciones y los juicios en curso contra otros. Si no se comete ningún delito relacionado con el terrorismo dentro de ese plazo, los casos serán archivados.

Informes de medios turcos señalaron que es probable que miles de miembros del PKK se beneficien, incluidos quienes están exiliados en Europa y quienes tienen su base en Irak y Siria.

Los combatientes condenados por homicidios intencionales y quienes fueron sentenciados a cadena perpetua antes de 2005 quedan excluidos de las disposiciones del proyecto. Esto se aplica a Ocalan y a otras figuras de alto rango del PKK.

Líderes kurdos advierten que se necesitan más reformas

Mehmet Kaya, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Diyarbakir, celebró que la legislación se aprobara con una mayoría abrumadora.

"Indica que la violencia está terminando y que se están abriendo las puertas de la política", manifestó.

Sin embargo, añadió que la ley, por sí sola, no resuelve la cuestión kurda y que serán necesarias más reformas.

"Si el paso dado a partir de ahora trae una democratización sostenible, se desarrollan políticas sociales y políticas económicas —que es lo que se espera—, entonces la región atravesará una etapa importante", expresó Kaya.

En un comunicado difundido por el medio ANF, vinculado al PKK, el grupo describió el lunes la legislación turca como un "comienzo" para resolver asuntos pendientes, pero sostuvo que "tiene graves carencias y deficiencias".

Pidió la liberación de Ocalan de prisión, reformas democráticas y derechos para los kurdos.