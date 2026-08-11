¿Fiscal a modo? Morena vs. el Verde

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La justificación de la reforma constitucional que el Congreso local busca aprobar sobre el modo de elegir a la persona que encabeza la Fiscalía General del Estado es que exige los mismos requisitos que a un magistrado del Poder Judicial del Estado, y que al ser organismos con fines distintos, deberían tener distintos requisitos.

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El análisis de la iniciativa de la diputada petista Leticia Vázquez indica cambios significativos, como el hecho de quitar la obligatoriedad de que la persona que dirija la FGE sea ciudadana potosina para dejarlo en "mexicano de nacimiento".

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También le quita la obligatoriedad de un promedio de 8 en su calificación universitaria, y pone una edad mínima al cargo de 35 años, que no estaba en la lista de requisitos derogada.

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Además, reduce el tiempo de residencia mínimo en la entidad, de cinco a dos años.

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La creación de requisitos sospechosamente específicos mueve a la duda si es una reforma con dedicatoria.

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Las alertas financieras del estado deberían estar pasando del amarillo al rojo ante la racha negativa de la entrega de participaciones federales al estado.

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A mitad del año, el creciente recorte está ya rozando los 800 millones de pesos. Con la magnitud de ese recorte, la situación financiera del gobierno estatal debe ver afectada su estabilidad.

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Resulta dramático cómo hace apenas un año, el estado disfrutaba de un escenario distinto. A estas mismas alturas del calendario, pero de 2025, el estado gozaba de incrementos constantes en las partidas federales, que al final del año pasado, sumó cinco mil millones de pesos.

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Ahora, al gobierno gallardista enfrenta números rojos.

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En una entrevista realizada ayer para Milenio, la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlally Hernández, no sólo reiteró que no habrá alianza con el PVEM para la gubernatura de San Luis debido a que ese partido postularía a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo que va con el lineamiento morenista de no apoyar candidaturas que promuevan el nepotismo.

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También afirmó que en San Luis, "Morena quiere fortalecer su propia ruta como partido en un estado que gobierna el Verde".

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Es decir, que, al menos en el discurso, Morena pretende pelearle al Verde en su cancha. En la elección de 2021, el partido guinda presentaba el mismo discurso, pero en la práctica, presentó una candidata de paja en la persona de Mónica Rangel, exsecretaria de Salud del último gobierno priista de la entidad.

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Ese antecedente genera precaución a la hora de analizar la declaración, pero es innegable que se trata, al menos de palabra, de un paso adelante en la estrategia morenista.