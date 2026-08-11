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Entérate | Así cambiará la circulación en Circuito Potosí este martes

Los trabajos comenzarán este martes a las 10:00 horas y se contempla que los cierres, desvíos y contraflujos permanezcan hasta aproximadamente las 16:00 horas.

Por Pulso Online

Agosto 11, 2026 08:55 a.m.
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Entérate | Así cambiará la circulación en Circuito Potosí este martes
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      San Luis Potosí, SLP.- El Gobierno del Estado implementará este martes cierres y desvíos viales en Circuito Potosí debido a los trabajos de construcción del Puente de la Familia, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      La titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que las modificaciones a la circulación comenzarán a partir de las 10:00 horas y se mantendrán hasta aproximadamente las 16:00 horas, mientras se desarrollan los trabajos.

      Como parte del operativo, se habilitará un contraflujo en el tramo de la Glorieta Inn hacia el Parque Tangamanga I. El carril sur permanecerá cerrado, mientras que el carril norte operará en ambos sentidos.

      La Seduvop recomendó utilizar vías alternas para quienes se dirijan hacia el poniente. Entre las opciones se encuentran Río Santiago y avenida Sierra Leona desde Villa Magna; Tercer Milenio y Garza Sada desde carretera a Guadalajara; Chapultepec, Sierra Vista y Sierra Leona desde el oriente, así como avenida Himalaya desde Salvador Nava.

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      Además, MetroRed modificará temporalmente su recorrido por Sierra Leona debido a las restricciones de circulación.

      Las autoridades solicitaron a los automovilistas salir con anticipación, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal vial durante el desarrollo de los trabajos.

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