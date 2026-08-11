logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Precisó juez quién debe retirar lirio de la Presa de San José

Ante dudas de la CEA, fallo deslindó responsabilidades

Por Rubén Pacheco

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
Precisó juez quién debe retirar lirio de la Presa de San José
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque la Comisión Estatal del Agua (CEA), asumió hace unos días que no existe precisión sobre, quién retirará el lirio acuático que prolifera en la presa de San José, la sentencia del amparo en revisión 366/2019, dictada por el Poder Judicial de la Federación el 31 de enero del 2024, estableció que 4 instancias, entre ellas ese organismo, son los responsables de la intervención.

      Poder Judicial establece responsabilidad por lirio acuático en presa San José

      Pascual Martínez Sánchez, director general de la CEA, afirmó la semana pasada que se ejercerán los 6 millones de pesos asignados por la Conagua para la rehabilitación de la Tratadora de Escalerillas, sin embargo, dijo desconocer quién limpiaría la hierba flotante.

      Autoridades deben emitir programa conjunto para atender lirio acuático

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El recurso promovido por la asociación ambientalista Cambio de Ruta, resolvió que el gobernador del estado; la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; la CEA; y el Interapas deben garantizar la protección al medio ambiente, impedir la contaminación del agua y garantizar el suministro de agua salubre, respecto del crecimiento y reproducción del lirio acuático.

      No obstante, el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, reconoció carecer de información suficiente para determinar en qué estado actual del cuerpo de agua, las afectaciones al ecosistema, así como a la salud de quienes utilizan esa agua.

      Por ello, en ese entonces las emplazó para que, en un término no mayor de 30 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la ejecutoria, emitan un programa conjunto para atender el problema.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava
        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        SLP

        Pulso Online

        La obra tendrá una longitud de 500 metros y busca agilizar la circulación hacia la Zona Industrial y la salida a Guadalajara

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias
        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        SLP

        PULSO

        Se reportan niveles considerables de agua en Río Santiago, generando tráfico lento

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar
        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        SLP

        Rubén Pacheco

        En el primer semestre de 2026, registró 5 mil 025 denuncias, un 3% menos que en 2025

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso
        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Argumentó motivos personales; Yaniria Santiago asumirá como legisladora suplente