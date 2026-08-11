Precisó juez quién debe retirar lirio de la Presa de San José
Ante dudas de la CEA, fallo deslindó responsabilidades
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Aunque la Comisión Estatal del Agua (CEA), asumió hace unos días que no existe precisión sobre, quién retirará el lirio acuático que prolifera en la presa de San José, la sentencia del amparo en revisión 366/2019, dictada por el Poder Judicial de la Federación el 31 de enero del 2024, estableció que 4 instancias, entre ellas ese organismo, son los responsables de la intervención.
Poder Judicial establece responsabilidad por lirio acuático en presa San José
Pascual Martínez Sánchez, director general de la CEA, afirmó la semana pasada que se ejercerán los 6 millones de pesos asignados por la Conagua para la rehabilitación de la Tratadora de Escalerillas, sin embargo, dijo desconocer quién limpiaría la hierba flotante.
Autoridades deben emitir programa conjunto para atender lirio acuático
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El recurso promovido por la asociación ambientalista Cambio de Ruta, resolvió que el gobernador del estado; la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; la CEA; y el Interapas deben garantizar la protección al medio ambiente, impedir la contaminación del agua y garantizar el suministro de agua salubre, respecto del crecimiento y reproducción del lirio acuático.
No obstante, el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, reconoció carecer de información suficiente para determinar en qué estado actual del cuerpo de agua, las afectaciones al ecosistema, así como a la salud de quienes utilizan esa agua.
Por ello, en ese entonces las emplazó para que, en un término no mayor de 30 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la ejecutoria, emitan un programa conjunto para atender el problema.
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