Nepal y Pakistán rinden homenaje a escaladores fallecidos en avalancha

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Montañistas, diplomáticos y miembros de la sociedad civil se reunieron en la capital de Pakistán el martes por la noche para una vigilia a la luz de las velas en honor a 10 escaladores muertos en una avalancha en Broad Peak, mientras los rescatistas describían la ardua misión para bajar a sus compañeros desde una de las montañas más altas del mundo.

La lluvia caía mientras los dolientes encendían velas y rezaban por los fallecidos, protegiendo las llamas titilantes del aguacero mientras se congregaban en los prados abiertos de un complejo deportivo en Islamabad para recordar a los escaladores que nunca regresaron de la montaña.

La vigilia se realizó días después de que los equipos de búsqueda dieran por terminada una operación en la que se recuperaron los restos de ocho escaladores. Aún no se han recuperado dos cuerpos.

Entre los fallecidos estaba el reconocido montañista británico-nepalí Nirmal Purja. Nepal perdió a seis escaladores en el desastre del 30 de julio, cuando una enorme avalancha golpeó a una expedición internacional.

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La embajadora de Nepal en Pakistán, Rita Dhital, se sumó a la vigilia y rindió homenaje a los escaladores mientras se encendían velas en su memoria. Recordó que se reunió con Purja en su casa de Islamabad antes de la expedición y comentó que él solía decirle: "Rendirme no está en mi sangre".

Agradeció a los montañistas y rescatistas paquistaníes que subieron a la montaña con un clima peligroso para buscar a los escaladores desaparecidos y recuperar sus cuerpos. Dhital elogió en particular al reconocido montañista paquistaní Sirbaz Khan, quien encabezó el equipo de recuperación, así como al Club Alpinista de Pakistán, al ejército y a los funcionarios del gobierno que participaron en la operación.

Los cuerpos de los seis escaladores nepalíes ya fueron devueltos a sus familias, afirmó.

Khan declaró a The Associated Press que él y su equipo partieron con la esperanza de encontrar con vida a los escaladores desaparecidos. "Esperaba abrazarlos después de encontrarlos con vida", expresó. En cambio, los rescatistas hallaron a los escaladores enterrados bajo la avalancha. Khan explicó que el equipo usó palas para excavar en la nieve y sacar los cuerpos uno por uno.

Ver a los compañeros muertos en la montaña fue difícil, señaló, pero los rescatistas se recompusieron y comenzaron la tarea, igualmente complicada, de bajar los cuerpos, usando cuerdas y camillas improvisadas. Khan indicó que seguía profundamente entristecido por las muertes, pero encontró algo de consuelo al saber que las familias que habían esperado desesperadamente noticias pudieron recibir los restos de sus seres queridos.

Irfan Arshad Khan, presidente del Club Alpinista de Pakistán y sin parentesco con el rescatista, declaró que los restos de siete escaladores, incluidos los seis de Nepal, habían sido repatriados. Explicó que el mal tiempo impidió repetidamente que los helicópteros llegaran al lugar del accidente, lo que obligó a los rescatistas a continuar gran parte de la operación de búsqueda y recuperación a pie. Finalmente, añadió, se trasladaron ocho cuerpos a un punto desde el cual pudieron ser evacuados por aire.

"Nos hemos reunido aquí hoy para conmemorar el fallecimiento de nuestros grandes compañeros", señaló Khan a los asistentes a la vigilia. Señaló que los días posteriores a la avalancha pusieron a prueba no solo la resistencia de quienes buscaban en la montaña, sino también el valor de los rescatistas que continuaron a pie cuando los helicópteros no podían alcanzarlos.

La expedición internacional incluía escaladores de Nepal, Omán, Pakistán, China, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Broad Peak, que se eleva 8.051 metros (26.414 pies) sobre el nivel del mar en la cordillera del Karakórum, es la 12ª montaña más alta del mundo y se encuentra cerca del K2, el segundo pico más alto del planeta.

Los accidentes de montañismo son comunes en el norte de Pakistán, hogar de algunas de las montañas más altas del mundo.