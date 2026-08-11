Imputado, hijo de legisladora local del PT

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En el incidente vial suscitado hace dos fines de semana en Cerritos, donde falleció una joven mujer, el hijo de la diputada petista María Leticia Vázquez Hernandez, Raúl Reyes Vázquez, se encuentra en carácter jurídico de imputado, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Acciones de la autoridad

El domingo antepasado se reportó un accidente automovilístico en la carretera Cerritos–Villa Juárez, donde resultó muerta una joven y tres personas lesionadas, entre ellas, el vástago de la legisladora local del Partido del Trabajo (PT).

La fiscal general exteriorizó que una corporación de seguridad pública presentó el informe policial homologado (IPH) del siniestro sin persona detenida, iniciándose las primeras indagatorias del hecho de tránsito.

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¿Qué declararon sobre la investigación?

Aunque García Cázares no explicó el delito que se investiga en esta causa penal –que ya generó movilizaciones en Cerritos-, se presume que corresponde a homicidio culposo por hecho de tránsito.

"El joven está en carácter de imputado, nosotros estamos integrando la carpeta de investigación", precisó la entrevistada.