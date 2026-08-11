Ancianita vivió y murió en el abandono

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CIUDAD VALLES.- En el más completo olvido familiar, una ancianita que vivía de caridad murió en la humilde casa que habitaba en el Barrio Las Lomas, los vecinos notaron su ausencia de varios días y al acudir a buscarla encontraron el cuerpo ya en estado de descomposición.

Su nombre era Rosalba Fernández, pero todos la conocían como "Chavita" y vivía en una vivienda ubicada en la calle Morelos, cerca del cruce con 16 de Septiembre. Su edad no era conocida pero se estima que ya pasaba de los ochenta años.

Desde hacía años, doña "Chavita" deambulaba por ese sector sin que se le conociera familia, los vecinos le ofrecían comida o la apoyaban económicamente para que pudiera subsistir y prácticamente de ello dependía, además sufría una enfermedad neuronal.

Vivía sola y durante el fin de semana nadie la vio por las calles; extrañados por ello, una persona que era la que más la ayudaba acudió a visitarla a su casa y grande fue su sorpresa al descubrir que estaba sin vida y el cuerpo ya en avanzado estado de descomposición.

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Se dio aviso a las autoridades y al lugar arribaron policías municipales, así como personal de la Fiscalía General del Estado, autoridad que trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal para que se le practique la autopsia de ley y entregar el cuerpo una vez que sea reclamado. El resultado de la inspección médica legal fue de que "Chavita" falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y que no había delito que perseguir.

Ahora los mismos vecinos se organizarían para reunir fondos y darle a la ancianita una sepultura digna, no se esperaba que algún familiar pudiera hacerse cargo ya que nunca se le buscó ni se le conoció pariente alguno.