Atef Najib condenado a muerte por represión en Daraa

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Un tribunal sirio condenó a muerte en ausencia al derrocado dictador Bashar Assad y a su hermano el martes por asesinato, tortura y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen.

Las sentencias son las primeras contra Assad o miembros de su círculo íntimo desde que las cinco décadas de dominio de la familia Assad llegaron a su fin hace 20 meses. Sin embargo, son en su mayoría simbólicas, porque Assad y su hermano Maher han huido a Rusia, donde recibieron asilo después del súbito colapso de su gobierno en diciembre de 2024.

Otros seis exfuncionarios también fueron condenados a muerte en ausencia. El único de ellos que está bajo custodia es el primo materno de Assad, Atef Najib, quien encabezó una represión contra la disidencia que condujo al levantamiento que desencadenó la guerra civil. Najib permaneció de pie dentro de una jaula, vestido con uniforme de preso, mientras el juez leía la sentencia en voz alta, y una multitud se reunió fuera del tribunal fuertemente custodiado.

Aunque es poco probable que Assad llegue a enfrentar la justicia, los veredictos serán populares entre muchos sirios, especialmente entre quienes han expresado frustración porque el nuevo gobierno no ha actuado con suficiente rapidez o firmeza contra figuras de la era de Assad.

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Sin embargo, algunos grupos de derechos humanos expresaron preocupación de que los juicios fueron apresurados, potencialmente injustos y, como mínimo, expusieron fallas en el sistema de justicia de Siria.

"Bashar Assad utilizó agencias estatales para cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", declaró el juez Fakhareddine al-Aryan durante una sesión judicial que fue transmitida en vivo por la televisión estatal — en contraste con los juicios de la era de Assad, que se realizaban en secreto. Los veredictos que al-Aryan leyó en voz alta declararon a Assad y a los demás culpables de asesinato premeditado, incluso contra niños, así como de otros actos de brutalidad, incluida la tortura.

Al-Aryan destacó que Najib puede apelar.

"Hoy es el día de la justicia para todos los heridos, mártires, detenidos y sirios que se vieron obligados a abandonar su país", indicó el abogado Adnan al-Masalmeh, quien representó a familias de las víctimas de Najib. "Hoy marca una victoria del derecho contra la injusticia, una victoria del pueblo sirio contra el régimen derrocado".

Najib es uno de los funcionarios de seguridad de más alto rango en ser llevado a juicio. Es un exgeneral de brigada del ejército sirio que fue jefe de la Rama de Seguridad Política en la provincia sureña de Daraa.

Durante su mandato, más de una docena de adolescentes que garabatearon grafitis contra el gobierno en la pared de una escuela en Daraa fueron arrestados y torturados. El caso se convirtió en un catalizador de protestas masivas contra las políticas represivas de las fuerzas de seguridad de Assad.

Las protestas fueron respondidas con una brutal represión gubernamental y derivaron en una guerra civil de 14 años que terminó con el derrocamiento de Assad en una fulminante ofensiva rebelde.

Algunas de las víctimas de Najib estuvieron presentes en el tribunal, incluidas dos que eran adolescentes en 2011 y expresaron sus opiniones a The Associated Press.

"Hoy demuestra que la sangre no fue derramada en vano", señaló Mouawiya Sayasneh, sobre quienes murieron en la represión. Quince años después, "hay felicidad de que Atef Najib fuera condenado a muerte", dijo.

Otro hombre, Nayef Abazeid, quien fue detenido a los 13 años en 2011, expresó su satisfacción con la sentencia, y agregó que "nuestra mayor felicidad será cuando Bashar Assad sea ejecutado".

Maher Assad fue comandante de la 4ª División Acorazada del ejército sirio — a la que activistas de la oposición han acusado de asesinatos, tortura, extorsión y narcotráfico, además de operar sus propios centros de detención.

"Las escenas de hoy fuera del tribunal reflejan 15 años de dolor y una justicia negada durante mucho tiempo", sostuvo Hiba Zayadin, investigadora sobre Siria en Human Rights Watch. Dijo que el grupo se opone a la pena de muerte en todos los casos, incluido este, porque "es cruel e irreversible, especialmente cuando no se garantiza un juicio justo".

Apuntó que el proceso de apelación para Najib "necesita cumplir con los estándares de un juicio justo". La verdadera rendición de cuentas por los crímenes de la era de Assad depende de que Siria construya un sistema de justicia que perdure, dijo.

El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas para Siria, con sede en Washington, describió la condena del martes contra Najib como un "paso histórico en el período de transición de Siria", pero advirtió que expuso fallas importantes en el sistema de justicia que probablemente pusieron en riesgo su derecho a un juicio justo.

Dijo que su equipo de monitoreo asistió al juicio de Najib y documentó múltiples problemas, como procedimientos apresurados y testimonios de testigos que no vinculaban a Atef con los crímenes de los que se le acusaba. Aseguró que el abogado de Najib "carecía de la capacidad y la voluntad de involucrarse de manera significativa con el caso o presentar una defensa adecuada".