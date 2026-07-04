Inician funerales de Alí Jameneí

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Teherán, Irán.- Cientos de altos cargos iraníes y extranjeros rindieron homenaje este viernes al asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí en la primera jornada de los que serán los mayores funerales de la historia de la República Islámica para despedir al hombre que dirigió sus destinos durante más de 36 años.

Los funerales se extenderán a cinco ciudades de Irán e Irak durante seis días y se celebran cuatro meses después de que Jameneí fuera asesinado por Estados Unidos e Israel en el primer día de guerra el 28 de febrero.

El féretro del religioso bautizado ahora como "líder mártir" se hizo público pasada la medianoche entre sollozos de sus seguidores y pétalos de flores antes de ser llevado a la mezquita Mosala de Teherán envuelto en una bandera iraní y con un turbante negro (símbolo de los descendientes de Mahoma) y un pañuelo palestino.

Junto al ataúd de Jameneí se encontraban los de cuatro familiares asesinados junto a él, entre ellos su nieta de tres años y la mujer de su hijo y sucesor, Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde su nombramiento el pasado 8 de marzo.

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Desde primera hora de la mañana una procesión de mandatarios como los primeros ministros de Pakistán y Armenia, los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, además de representantes de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano, Afganistán, Marruecos, Catar Omán, Arabia Saudí, Nicaragua o Cuba, entre otros, desfiló ante los féretros para presentar sus respetos al religioso.

Las autoridades iraníes presentaron sus respetos a Jameneí entre lágrimas, como fue el caso del presidente de Irán.

Este sábado y el domingo se realizará un velorio en la mezquita Mosalla y el lunes el cortejo recorrerá la capital.

El martes, el funeral se trasladará a la ciudad religiosa de Qom a Irak y finalmente el jueves Jameneí será enterrado en la urbe sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo.