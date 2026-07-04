logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Inician funerales de Alí Jameneí

El líder supremo iraní murió en el primer día de la guerra de EU e Israel contra Irán

Por EFE

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Inician funerales de Alí Jameneí
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Teherán, Irán.- Cientos de altos cargos iraníes y extranjeros rindieron homenaje este viernes al asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí en la primera jornada de los que serán los mayores funerales de la historia de la República Islámica para despedir al hombre que dirigió sus destinos durante más de 36 años.

      Los funerales se extenderán a cinco ciudades de Irán e Irak durante seis días y se celebran cuatro meses después de que Jameneí fuera asesinado por Estados Unidos e Israel en el primer día de guerra el 28 de febrero.

      El féretro del religioso bautizado ahora como "líder mártir" se hizo público pasada la medianoche entre sollozos de sus seguidores y pétalos de flores antes de ser llevado a la mezquita Mosala de Teherán envuelto en una bandera iraní y con un turbante negro (símbolo de los descendientes de Mahoma) y un pañuelo palestino.

      Junto al ataúd de Jameneí se encontraban los de cuatro familiares asesinados junto a él, entre ellos su nieta de tres años y la mujer de su hijo y sucesor, Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde su nombramiento el pasado 8 de marzo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Desde primera hora de la mañana una procesión de mandatarios como los primeros ministros de Pakistán y Armenia, los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, además de representantes de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano, Afganistán, Marruecos, Catar Omán, Arabia Saudí, Nicaragua o Cuba, entre otros, desfiló ante los féretros para presentar sus respetos al religioso.

      Las autoridades iraníes presentaron sus respetos a Jameneí entre lágrimas, como fue el caso del presidente de Irán.

      Este sábado y el domingo se realizará un velorio en la mezquita Mosalla y el lunes el cortejo recorrerá la capital.

      El martes, el funeral se trasladará a la ciudad religiosa de Qom a Irak y finalmente el jueves Jameneí será enterrado en la urbe sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rusia anuncia toma estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka
        Rusia anuncia toma estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka

        Rusia anuncia toma estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka

        SLP

        EFE

        El portavoz Dmitri Peskov destacó el heroísmo de las tropas en la liberación

        Gobierno venezolano eleva a 2 mil 595 cifra de muertos
        Gobierno venezolano eleva a 2 mil 595 cifra de muertos

        Gobierno venezolano eleva a 2 mil 595 cifra de muertos

        SLP

        El Universal

        Se movilizaron más de 19.000 efectivos civiles y militares en tareas de rescate y ayuda.

        Bombazo en Damasco mata a 9 personas
        Bombazo en Damasco mata a 9 personas

        Bombazo en Damasco mata a 9 personas

        SLP

        AP

        Zozobra sobre futuro de Delcy
        Zozobra sobre futuro de Delcy

        Zozobra sobre futuro de Delcy

        SLP

        AP