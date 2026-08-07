Intensa ola de calor se apodera de toda Europa
Ponen a las grandes ciudades italianas en alerta roja
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Roma, Ita.- Italia puso en máxima alerta por calor a todas sus principales ciudades el jueves, mientras Austria establecía un récord nacional de temperatura, se avivan los incendios forestales en Francia y alteraba los sistemas de energía y transporte en todo el continente europeo.
El Ministerio de Salud de Italia puso en alerta roja el jueves a las 27 ciudades monitoreadas por su sistema nacional de vigilancia del calor. Las alertas se extienden desde Trieste, en el noreste, hasta Palermo, en Sicilia, e indican un riesgo para la salud de toda la población, no solo de grupos vulnerables como los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.
Rumania se apresuró a hundir cuatro barcazas cargadas de roca en el río Danubio en un intento de redirigir el agua río abajo hacia una central nuclear, para ganar más tiempo antes de que su segundo reactor probablemente se vea obligado a desconectarse debido a los bajos niveles de agua.
También se registró una temperatura máxima histórica de 41,2º C (106,2º F) en Austria en el pueblo de Bad Deutsch-Altenburg, cerca de la frontera con Eslovaquia, según GeoSphere Austria.
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Alemania enfrenta una creciente preocupación por el impacto de la sequía en el transporte y la industria, mientras el nivel de agua en el Rin y otros ríos seguía bajando.
En el sureste de Francia, los bomberos mantuvieron una amplia presencia en la región de Var después de que las autoridades señalaran que un gran incendio forestal en la zona ya no avanzaba, pero aún podría reavivarse. El fuego, que comenzó el 20 de julio, ha quemado más de 60 kilómetros cuadrados.
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