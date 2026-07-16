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Foto extraordinaria: Messi y Kane se abrazan tras semifinal del Mundial

Erik Lesser capta interacción entre Messi y Kane en Mundial

Por AP

Julio 16, 2026 06:09 p.m.
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Foto extraordinaria: Messi y Kane se abrazan tras semifinal del Mundial
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      ATLANTA (AP) — Erik Lesser es un fotógrafo freelance radicado en Atlanta con 40 años de experiencia profesional en la cobertura de deportes, política, noticias de última hora y reportajes. Éste es el primer Mundial en el que colabora con The Associated Press.

      Por qué esta foto

      "Yo seguía a Lionel Messi mientras se alejaba de las celebraciones principales de Argentina y se acercaba a un grupo de jugadores de Inglaterra decepcionados, más cerca de mi posición. Tenía la esperanza de que hubiera una interacción con el capitán de Inglaterra, Harry Kane.

      "Por supuesto, ambos jugadores son estrellas mundiales del fútbol, así que era importante captarlos juntos al final del partido".

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      ¿Cómo se hizo esta foto?

      "La tomé con mi cámara principal, que estaba usando con una lente 100-300 2.8 y un convertidor 1.4. Eso me dio el alcance adicional para capturar estos momentos, pero también significó que no estuviera usando una lente excesivamente larga si ocurría algo más cerca de mí.

      ¿Por qué funciona?

      "Esta imagen muestra el respeto genuino que ambos se tienen. Aunque se puede ver la decepción en el lenguaje corporal de Kane, Messi no se regodea y se comporta como un caballero. Casi parece que Kane estuviera diciendo: ´nos ganaste de manera justa´. También fue una suerte poder ver los rostros de ambos y contar con un fondo limpio".

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