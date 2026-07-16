LeBron James no revela su equipo para la próxima temporada NBA

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NUEVA YORK (AP) — Si LeBron James sabe dónde jugará la próxima temporada, todavía no lo dice.

El máximo anotador en la historia de la NBA y actual agente libre habló públicamente el jueves por primera vez después de varias semanas, pero no reveló qué equipo elegirá para jugar este otoño —a pesar de que una persona que asistió al evento le pidió que "elija un equipo".

"Va a ser divertido dondequiera que caiga", dijo James.

El cuatro veces campeón de la NBA estaba grabando un episodio de su pódcast "Mind the Game" junto al copresentador invitado Tyrese Haliburton, de los Pacers de Indiana, en el día inaugural de Fanatics Fest, un evento de cuatro días con decenas de atletas, celebridades y leyendas del deporte, en Nueva York. Las entradas de admisión general para un solo día estaban agotadas, informaron los organizadores, y es probable que muchos de esos asistentes —había al menos varios cientos allí, con los teléfonos afuera para capturar el momento— esperaran escuchar la próxima decisión de James.

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Todavía no, dijo.

Un niño de 11 años le preguntó a James sobre la agencia libre y la construcción de su próximo equipo —"primero que nada, esa fue una pregunta increíble y algunas de las personas de los medios aquí probablemente deberían aprender del jovencito", dijo James— y el chico obtuvo quizá la mejor respuesta de la sesión, con James indicando que la temporada 2026-27 quizá no necesariamente sea su última como jugador.

"Es una gran decisión no solo para mí, sino también para mi familia", dijo James. "Solo para la última parte de mi carrera y dónde quiero pasar los últimos años o el último año o los últimos dos años de mi carrera en la NBA... Voy a tratar de encajar en cualquier equipo al que vaya, pero también darles todas las herramientas y darles todo el conocimiento que he podido captar en los últimos 23 años. Conozco el juego. Conozco los entresijos del juego del baloncesto".

El evento se anunció públicamente en mayo y lleva meses en preparación. James reprendió en broma a Haliburton por preguntarle sobre su futuro —"¿no hablamos de esto atrás?", preguntó James, y Haliburton dijo que lo "dejaría".

Por supuesto, no lo dejaron. James hizo referencia a una serie de equipos como Cleveland, Miami, Filadelfia y Golden State, aunque no pareció dar muchas pistas. Sí bebió de una botella de vino tinto que abrió y compartió con Haliburton, llamándolo una de sus tradiciones del pódcast.

Y cuando los aficionados gritaron sugerencias para el próximo equipo de James —uno incluso le pidió que jugara para los Yankees de Nueva York— no hubo pistas.

"Ya veremos", dijo.

Con 41 años, James es el jugador activo de mayor edad en la NBA, y el único en la historia de la liga con una carrera que abarca 23 temporadas; la próxima será su 24ª. Desde hace más de dos meses han abundado las especulaciones sobre su futuro, que comenzaron oficialmente en mayo, cuando los Lakers de Los Ángeles quedaron eliminados de los playoffs de la NBA.

En ese momento, James manifestó que no sabía qué haría.

El 30 de junio anunció que jugaría esta próxima temporada y que dejaría a los Lakers tras ocho temporadas, marcadas por el título de la NBA en 2020.

Desde hace más de dos semanas, la NBA ha estado esperando saber qué viene después. James, como hizo en una publicación en redes sociales en ese momento, elogió su etapa con los Lakers, quienes también le desearon lo mejor mientras sigue adelante.

"Pasé ocho grandes años con los Lakers de Los Ángeles", dijo James.

El currículum de James no tiene comparación en la historia de la NBA. Ha sido 22 veces All-Star, elegido 21 veces para el All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas, y formó parte del equipo del 75º aniversario de la NBA.

También viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. En su carrera, ha promediado 26,8 unidades, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias en más de 1.600 partidos.

El pódcast es el primero de dos compromisos en los que James hablará el jueves en Nueva York.

También planea aparecer en el Game Plan Summit, un evento solo por invitación presentado por CNBC y Boardroom. Está previsto que James mantenga una conversación con el cofundador de Boardroom, Rich Kleiman —socio comercial de Kevin Durant— sobre "cómo ha construido un imperio más allá del baloncesto, qué le espera en los negocios y por qué la próxima generación de atletas está preparada para ejercer más influencia que nunca".

James comenzó su carrera en Cleveland en 2003 y pasó siete temporadas con los Cavaliers antes de marcharse a Miami por cuatro campañas —donde ganó sus dos primeros títulos. Luego regresó a Cleveland por cuatro temporadas más, ganando un campeonato, antes de irse en 2018 para iniciar una etapa de ocho temporadas con los Lakers.

Se cree que Cleveland y Miami vuelven a estar en el radar de James mientras sopesa esta decisión, al igual que varios otros equipos, incluidos Filadelfia, Minnesota y Golden State.

"Estoy deseando ver qué viene después mientras voy cerrando mi viaje", dijo James.