Investigan un choque de helicópteros

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Río de Janeiro, Bra.- Las autoridades en Brasil inspeccionaron el lunes el lugar en que un día antes se estrellaron dos helicópteros que chocaron en pleno vuelo sobre un suburbio de Río de Janeiro, incidente en que murieron las seis personas a bordo.

El cantante estadounidense Oliver Tree figuraba entre los nombres incluidos en la lista de pasajeros presentada ante las autoridades de aviación para uno de los helicópteros que se estrelló en el estacionamiento de una concesionaria de autos, aunque la policía aún no confirma que su cuerpo haya sido encontrado en el lugar del desplome.

La policía brasielña confirmó la muerte de Gaspar Prim Díaz —un creador de contenido argentino conocido como Gaspi, con más de 2,8 millones de seguidores en YouTube—, de otro argentino, Lucas Vignale, y de tres brasileños —Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza—. El cadáver de un extranjero aún no había sido identificado.

Un error humano podría haber provocado la colisión entre los dos helicópteros, declaró a los periodistas el lunes en el lugar de la caída el investigador de la policía de Río de Janeiro Alan Luxardo. Agregó que las autoridades investigaban si los controladores de tráfico aéreo o uno de los pilotos fue responsable del choque.

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