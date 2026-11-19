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EL CAIRO, Egipto.- Irán amplió el miércoles sus ataques contra sus vecinos del golfo Pérsico al disparar contra una base aérea de Estados Unidos en Kuwait y en varias ocasiones contra Baréin, en lo que parecía ser una represalia por los ataques estadounidenses del día anterior.

Después de cerca de dos meses sin este tipo de ataques, Irán ha atacado repetidamente instalaciones de Estados Unidos en Baréin en los últimos días. El pequeño reino insular del golfo Pérsico alberga la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos.

Los ataques se producen de madrugada, después de que un avión de combate de Estados Unidos atacara el martes un sitio de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

El ataque estadounidense era a su vez una represalia por un ataque iraní ocurrido el martes contra una instalación de radar estadounidense en Baréin.

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Irán afirmó que sus ataques recientes —incluidos los dirigidos contra otras instalaciones de Estados Unidos en Baréin el domingo y el viernes— fueron una respuesta a operaciones de vigilancia con drones de Estados Unidos y un ataque contra torres iraníes de comunicaciones.

El líder del Comando Central del ejército de EU, el almirante Brad Cooper, se reunió el miércoles en Tel Aviv con el jefe militar del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, y el director de la agencia de inteligencia israelí Mossad, Roman Gofman.

La nueva ronda de ataques y contraataques complica las negociaciones para una solución diplomática en la guerra que comenzó hace nueve meses, y aumenta el riesgo de la reanudación de un conflicto total.