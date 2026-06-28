Venezuela eleva a 1450 fallecidos tras terremotos de junio

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CARACAS, Venezuela., junio 28 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Las autoridades venezolanas elevaron a 1450 el número de fallecidos a causa de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles, al tiempo que más de 25 mil efectivos continúan las labores de búsqueda y rescate en una fase considerada crítica para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Acciones de la autoridad

"Más de 25 mil hombres trabajan en las labores de rescate para salvar vidas. Tenemos por delante horas cruciales", declaró Rodríguez al ofrecer un balance actualizado de la emergencia.

El presidente de la Asamblea Nacional además informó que los sismos dejaron 3,150 heridos y daños en 764 edificaciones, y subrayó que las próximas horas son determinantes para la respuesta a la emergencia.

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En uno de los rescates más recientes, un hombre y su hijo adolescente fueron rescatados con vida casi cuatro días después del desastre en Caraballeda, operación en la que participaron equipos de Estados Unidos y Francia. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

Detalles confirmados

Mientras persisten las operaciones en las zonas más afectadas, el esfuerzo incluye la actuación de bomberos, Protección Civil, personal sanitario y equipos internacionales especializados, según reportes oficiales.

En paralelo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó en 6,700 millones de dólares los daños materiales directos, equivalentes a 6% del PIB de Venezuela.

La afectación alcanzaría a 8.6 millones de personas y a 1.7 millones de edificaciones, con especial incidencia en Miranda, La Guaira, Carabobo, Aragua y el Distrito Capital.

El organismo aclaró que esta proyección se limita a daños físicos directos y no contempla pérdidas económicas ni costos de reconstrucción, que podrían multiplicar hasta tres veces el impacto.

El economista Luis Oliveros proyectó que el costo total de la recuperación podría situarse entre 14.900 millones y 48.400 millones de dólares (13,5% y 44% del PIB, respectivamente), y que la reconstrucción podría extenderse hasta una década, según las condiciones de financiamiento internacional.

Por su parte, United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) advirtió que 1,8 millones de personas, incluidos 680.000 niños, requieren asistencia humanitaria urgente.

La agencia informó que, en coordinación con el gobierno y organizaciones internacionales, está desplegando ayuda para 650 mil personas, con foco en salud, nutrición, agua y saneamiento, protección infantil y educación.

En la logística de la respuesta, un primer cargamento con 20 toneladas de suministros médicos arribó a Valencia desde Panamá el viernes, mientras un segundo envío desde Copenhague se prepara para ampliar la cobertura de apoyo a más de 100.000 personas.

UNICEF indicó que necesita 52 millones de dólares para atender la emergencia sísmica, dentro de un llamamiento global de 137,6 millones para 2026. Hasta el momento, la agencia ha movilizado 3,5 millones de dólares para cubrir necesidades inmediatas.

Con el avance de las evaluaciones oficiales, Venezuela enfrenta una de las crisis humanitarias y económicas más severas de los últimos años, mientras continúan las operaciones de rescate y se intensifica la movilización internacional de ayuda.