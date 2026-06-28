México conoce a Ecuador como rival en dieciseisavos del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana ya conoce al rival que enfrentará en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Ecuador será el siguiente obstáculo para el equipo nacional en un compromiso que promete alta exigencia, no solo por el presente de ambas escuadras, sino también por la evolución que ha tenido esta rivalidad en las últimas décadas.

Historial y evolución de los enfrentamientos entre México y Ecuador

Si bien el balance histórico favorece con claridad al conjunto mexicano, el contexto actual presenta un desafío distinto.

En 25 enfrentamientos entre ambas selecciones, México suma 14 victorias, siete empates y apenas cuatro derrotas, números que respaldan su dominio estadístico.

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Gran parte de esa ventaja se construyó entre las décadas de los noventa y los primeros años del siglo XXI.

En ese lapso, el Tricolor consiguió triunfos importantes en la Copa América, encuentros amistosos y hasta una victoria en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2002, donde se impuso por marcador de 2-1.

Resultados recientes y desempeño en torneos oficiales

Sin embargo, el comportamiento de la serie cambió con el paso del tiempo. Ecuador comenzó a competir de igual a igual y encontró resultados positivos en compromisos recientes. En los últimos cinco enfrentamientos, los sudamericanos registran una victoria, mientras que los otros cuatro partidos concluyeron con tres empates y un triunfo mexicano en duelo amistoso disputado en 2019.

El dato que más llama la atención aparece en los torneos oficiales. México no derrota a Ecuador en una competencia oficial desde la Copa América de 2007, cuando consiguió un ajustado triunfo de 2-1 durante la fase de grupos. Desde entonces, los antecedentes en partidos de peso favorecen a la escuadra ecuatoriana o terminan sin vencedor.

Estos son los enfrentamientos entre México y Ecuador:

México 2-0 Ecuador (Semifinal Copa América 1993)

Ecuador 1-0 México (Amistoso 1996)

México 3-1 Ecuador (Amistoso 1997)

México (5) 1-1 (4) Ecuador | (Cuartos, Copa América 1997)

México 0-0 Ecuador (Amistoso 1999)

México 0-0 Ecuador (Amistoso 1999)

México 2-0 Ecuador (Amistoso 2000)

México 2-1 Ecuador (Fase de Grupos Mundial 2002)

México 2-1 Ecuador (Amistoso 2004)

México 2-1 Ecuador (Fase de Grupos Copa América 2004)

México 2-1 Ecuador (Amistoso 2004)

México 4-2 Ecuador (Amistoso 2007)

México 2-1 Ecuador (Fase de Grupos Copa América 2007)

México 2-1 Ecuador (Amistoso 2008)

México 0-0 Ecuador (Amistoso 2010)

México 1-2 Ecuador (Amistoso 2010)

México 1-1 Ecuador (Amistoso 2011)

México 3-1 Ecuador (Amistoso 2014)

México 1-0 Ecuador (Amistoso 2015)

México 1-2 Ecuador (Fase de Grupos Copa América 2015)

México 3-2 Ecuador (Amistoso 2019)

México 0-3 Ecuador (Amistoso 2021)

México 0-0 Ecuador (Amistoso 2022)

México 0-0 Ecuador (Fase de Grupos Copa América 2024)

México 1-1 Ecuador (Amistoso 2025)