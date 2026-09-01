Alemania acusa a Rusia por dron con explosivos en aeropuerto Leipzig

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Alemania acusó el martes a Rusia de colocar un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado, y anunció que cerrará un consulado ruso entre otras medidas.

Detalles confirmados sobre el ataque con dron

El dron fue hallado cerca de un avión ucraniano el 4 de agosto y el artefacto fue desactivado. Funcionarios alemanes dijeron en ese momento que el incidente planteaba un nuevo nivel de peligro.

Moscú ha sido ampliamente acusado por funcionarios occidentales de librar una campaña de sabotaje y perturbación con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas.

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Acciones de la autoridad alemana

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, declaró que elementos como la configuración del dron, componentes, explosivos y detonador "nos son conocidos de otras operaciones híbridas rusas y de su guerra contra Ucrania". Señaló que el artefacto reveló "un alto grado de pericia técnica" y una planificación minuciosa, pero que la ejecución del plan parece haber quedado en manos de agentes de "bajo nivel".

Dobrindt dijo a los periodistas que la inteligencia apunta a "personas involucradas que actuaron en nombre de entidades estatales rusas", aunque no especificó cuáles. "En conjunto, las investigaciones policiales, el patrón y los hallazgos de inteligencia prueban una responsabilidad rusa por el intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig".

El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, afirmó que "con el intento de ataque en Leipzig, la dirigencia rusa decidió deliberadamente volver a causar un daño significativo a nuestra ya enormemente perjudicada relación bilateral". Indicó que el consulado ruso en Bonn será cerrado a partir del 18 de septiembre. El centro cultural Casa Rusa en Berlín también será cerrado, aunque eso podría tardar algún tiempo.

Sostuvo que Alemania propondrá la inclusión de más personas de Rusia en las listas de sanciones de la Unión Europea "en el contexto de ataques híbridos", reforzará los controles de entrada para personas de Rusia y aumentará la "presión sobre la flota clandestina", en referencia a los buques tanque sospechosos de transportar petróleo ruso en violación de sanciones internacionales, dijo Wadephul. La UE ha sancionado a cientos de buques de la "flota clandestina".

El embajador ruso fue convocado al Ministerio de Exteriores en Berlín.

Wadephul dijo posteriormente a la televisora ARD que "Alemania puede en cualquier momento mostrar una reacción más fuerte, (pero) eso no es necesario en este momento".

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, apuntó que habrá una "respuesta adecuada" a los cierres previstos, informó la agencia estatal de noticias rusa Tass.

Rechazó las afirmaciones de participación rusa en el intento de ataque con dron, calificándolas de un "pretexto rebuscado y fabricado" para que Berlín escale las tensiones, y sostuvo que "como de costumbre, no se ha presentado en absoluto ninguna prueba convincente o seria".

Leipzig/Halle es un importante centro para el transporte internacional de carga y para brindar apoyo a Ucrania. Entre los aviones que lo utilizan regularmente figuran aeronaves de transporte Antonov ucranianas.

También alberga la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico de la OTAN, o SALIS, que actualmente opera casi todos los días para entregar equipos a los grupos de combate de la OTAN a lo largo de su flanco oriental, desde Finlandia hasta Rumania, y para apoyar misiones de la Unión Europea y de países de la alianza.

En 2024, un artefacto incendiario se activó en un centro logístico del aeropuerto y prendió fuego a un contenedor antes de que pudiera ser colocado en un avión de carga, como parte de un plan que funcionarios de seguridad occidentales sospechan fue organizado por la inteligencia rusa.

The Associated Press ha rastreado alrededor de 200 incidentes de sabotaje y actividad maliciosa en toda Europa atribuidos a Rusia por funcionarios occidentales desde la invasión de Ucrania.

Eso incluye organizar planes para incendiar almacenes, lanzar drones e intentar matar a enemigos en el extranjero, así como robar tecnología de defensa y llevar a cabo ciberataques contra infraestructura europea crítica.

En mayo, el presidente ruso Vladímir Putin respondió a los hallazgos de AP diciendo que Moscú no está librando una campaña de sabotaje contra Europa y exigiendo que AP "nombre un hecho probado".

La UE ha impuesto casi dos docenas de paquetes de sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania, dirigidos a aproximadamente 3.000 personas y entidades. Los ministros de Exteriores de la UE se reunirán en Irlanda el miércoles.

Los aliados europeos se unieron en torno a Alemania tras el anuncio del martes. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó en X que había hablado con el canciller Friedrich Merz y que "la OTAN está en plena solidaridad con Alemania tras el ataque híbrido ruso en Leipzig".

A mediados de agosto, el gabinete alemán aprobó planes para dar a los servicios de inteligencia del país poderes más amplios para acciones como desactivar intentos de sabotaje y de hackeo. La reforma prevista, que llevaba meses en preparación, aún requiere aprobación parlamentaria.

Horas antes de la declaración alemana del martes, el primer ministro polaco Donald Tusk, que ha advertido con frecuencia que Rusia está llevando a cabo una campaña de sabotaje contra países de la OTAN, dijo que Polonia ha sido blanco de nuevos actos de sabotaje, incluido incendio provocado, en las últimas "decenas de horas".

Habló un día después de que se desatara un incendio en WB Electronics, que el gobierno polaco ha descrito como el mayor fabricante de drones de Europa.

Los fiscales avisaron el lunes que iniciaron una investigación basada en sospechas de la "participación de actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia", sin detallar qué país podría ser responsable. Dijeron que el incendio en la planta de Skarzysko-Kamienna destruyó instalaciones de almacén y causó daños estimados en al menos 15 millones de zlotys (4 millones de dólares).