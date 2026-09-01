Manchester City acuerda fichar a Enzo Fernández del Chelsea

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La ola de gasto récord de los clubes de fútbol ingleses alcanzaba su clímax a última hora del martes, con el Manchester City a punto de fichar al mediocampista de Chelsea Enzo Fernández por 125 millones de libras (169 millones de dólares), lo que convertiría a la estrella argentina en uno de los jugadores más caros de la historia.

El acuerdo por Fernández sería el mayor hasta ahora de un verano en el que los equipos superricos de la Liga Premier han desembolsado en conjunto casi 4.300 millones de libras —un récord para una sola ventana de traspasos— gracias a los enormes contratos de derechos de televisión nacionales e internacionales de la competición, que dan a sus clubes un poder de gasto sin rival.

Solo el gasto del City en nuevos jugadores podría superar los 600 millones de dólares durante esta ventana, según cifras citadas por el sitio de la industria del fútbol Transfermarkt. El extremo senegalés Iliman Ndiaye también está listo para llegar procedente del Everton. Chelsea y Tottenham son otros grandes gastadores en Inglaterra este verano, con un desembolso de más de 400 millones de dólares cada uno en nuevos jugadores.

El City llegó a un acuerdo con el Chelsea por la cifra de traspaso, despejando el camino para que el internacional argentino Fernández complete su traspaso al Etihad Stadium antes de que se cierre la ventana a las 22.00 GMT, según le confirmó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

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La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado públicamente.

Fernández se convertiría en el último fichaje de gran valor como parte de la reconstrucción del mediocampo del City, que incluye las llegadas de Elliot Anderson (155 millones de dólares) y Ayyoub Bouaddi (117 millones de dólares).

La cifra es la misma que el Liverpool pagó el año pasado por Alexander Isak, lo que se ha mantenido como el récord británico de traspaso.

Quedarían empatados en el cuarto lugar en la lista histórica de los futbolistas más caros, detrás de Neymar (Barcelona a PSG por 222 millones de euros), Kylian Mbappé (Mónaco a PSG por 180 millones de euros) y Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund a Barcelona por 148 millones de euros), según Transfermarkt.

El City, controlado por Abu Dabi, ya ha recuperado casi 400 millones de dólares en ventas en esta ventana —entre las salidas han estado el capitán de España campeón del Mundial Rodri y Bernardo Silva— y está listo para dejar salir de nuevo a Jack Grealish, posiblemente al Everton para otra cesión por una temporada.

El mayor gasto previo de los equipos de la Liga Premier en una sola ventana fue de 3.140 millones de libras (4.250 millones de dólares) en 2025 y eso ya ha sido superado, incluso antes de que se cierren todos los acuerdos de última hora antes del cierre del mercado. Uno de ellos podría ver al delantero estadounidense Folarin Balogun pasar al Everton desde el Mónaco, según reportes.

También es el día límite en España, Italia, Alemania y Francia, cuyo gasto combinado difícilmente alcanzará el de Inglaterra.

El plazo en Alemania, Francia e Italia fue a las 18.00 GMT y en España es a las 21.59 GMT.

Aston Villa refuerza su plantilla en día límite

Ha sido un verano de grandes cambios para el Aston Villa, con la salida de varias figuras —Ollie Watkins, Morgan Rogers, Ezri Konsa y Emi Martínez, entre ellos— y una avalancha de incorporaciones.

Y la actividad continuó con el fichaje en el día límite de Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain.

El extremo, dos veces campeón de la Liga de Campeones, se suma a un ataque del Villa renovado, que también ha incorporado a Nicolas Jackson y Alejandro Garnacho.

El Villa, que se clasificó para la Liga de Campeones la temporada pasada, ha perdido sus dos primeros partidos de liga en esta campaña.

Fichajes destacados en otros clubes europeos

Liverpool fichó al portero de 18 años Lucca Brughmans del equipo belga Genk en un acuerdo que, según reportes, podría valer hasta 30 millones de libras (35 millones de dólares). Brughmans regresó al Genk cedido por el resto de la temporada.

Newcastle fichó al delantero belga Matias Fernandez-Pardo procedente del Lille por una cifra reportada de 51 millones de libras (59 millones de dólares) y envió a Nick Woltemade cedido a la Juventus, con el delantero alemán habiendo pasado solo una temporada en la Premier League tras un traspaso de 69 millones de libras (93 millones de dólares).

En España, Gabriel Jesus completó un traspaso de Arsenal a Barcelona con un contrato de tres años.

El delantero brasileño pasó un periodo marcado por lesiones en el Arsenal, pero formó parte del equipo campeón de la temporada pasada.

Es el último delantero en salir del Emirates Stadium durante esta ventana, tras el traspaso de Leandro Trossard a Besiktas y la cesión del adolescente Ethan Nwaneri al Borussia Dortmund. También se espera que Gabriel Martinelli se marche a Arabia Saudí.

El delantero canadiense Jonathan David se unió al Atlético de Madrid cedido por la Juventus.

En Italia, además de fichar a Woltemade, la Juventus incorporó al mediocampista Pape Matar Sarr cedido por el Tottenham.

Beto se marchó a la Fiorentina procedente del Everton como reemplazo de Moise Kean, quien se unió al Como —el equipo dirigido por Cesc Fàbregas y en la Liga de Campeones esta temporada— cedido.

Robinho Junior, el hijo de 18 años del exjugador brasileño Robinho, firmó con el Genoa y el delantero inglés Jonathan Rowe fue cedido del Bologna al Atalanta.

En Alemania, Bayer Leverkusen dio el mayor golpe al anunciar el fichaje del lateral derecho marfileño Guéla Doué —el hermano mayor de la estrella francesa Désiré Doué— y el regreso de Moussa Diaby tres años después de que dejó al Bayer Leverkusen para fichar por el Aston Villa.

Según reportes de prensa, el Leverkusen pagaba una cifra inicial de 30 millones de euros (35 millones de dólares) al Strasbourg por Doué que podría subir a un récord del club de 36 millones (42 millones de dólares). También paga otros 27 millones de euros (31 millones de dólares), según reportes, al Al-Ittihad por el extremo francés Diaby.

Diaby marcó 49 goles en 172 partidos oficiales con el Leverkusen entre 2019-23 antes de marcharse al Aston Villa. Pasó solo un año en Inglaterra antes de su traspaso en 2024 al Al-Ittihad, donde ganó el título saudí junto con Karim Benzema en 2024-25.

El delantero español Marc Guiu dejó al Chelsea para fichar por Leipzig por una cifra reportada de hasta 17 millones de euros (19,7 millones de dólares). El centrodelantero de 20 años formó parte del equipo de Chelsea que ganó la Conference League y el Mundial de Clubes hace un año, pero nunca se consolidó como habitual en Chelsea ni marcó un gol en la Premier.

En Francia, Lille fichó a Maurits Kjaergaard como reemplazo de Bouaddi.

El danés de 23 años llegó procedente del Salzburg con un contrato de cinco años. Un mediocampista versátil de área a área, Kjaergaard aporta sólida experiencia, tras haber participado ya en cinco campañas europeas.