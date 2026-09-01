Jurado no logra veredicto en caso Lindsay Clancy en Massachusetts

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Jurado no logra un veredicto en el juicio de Lindsay Clancy terminado el martes un cuarto día de deliberaciones sin alcanzar una decisión, después de decir previamente que no habían podido llegar a una decisión unánime sobre si la madre de Massachusetts era penalmente responsable de matar a sus tres hijos pequeños.

Poco después de llegar al tribunal, el jurado envió una nota al juez William Sullivan diciendo que no habían podido llegar a una decisión unánime pese a muchas horas de idas y venidas. Él les indicó que siguieran intentándolo.

Esta fue la primera vez que el jurado dio alguna señal de que estaba en un punto muerto en un juicio muy mediático, centrado en la salud mental materna tras el parto, y que ha provocado profundas divisiones entre el público.

Clancy, exenfermera obstétrica, no niega haber estrangulado a sus hijos, pero sostiene que una psicosis posparto la llevó a actuar así. Los fiscales argumentan que ella sabía lo que estaba haciendo. Clancy, de 36 años, se ha declarado no culpable por falta de responsabilidad penal.

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NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye información sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible mediante una llamada telefónica o un mensaje de texto al 988.

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Clancy miró fijamente hacia el frente cuando el jurado entró por la mañana para decir que estaban en un punto muerto, y luego miró hacia ellos mientras el juez hablaba.

Sullivan dijo a los miembros del jurado que reconocía que había sido un juicio largo con más de 80 testigos y 300 pruebas documentales. "Pero por eso, les voy a pedir que vuelvan a deliberar", dijo.

Se espera que el jurado reanude las deliberaciones el miércoles.

Qué pasa si el jurado no llega a un veredicto

El jurado podría declararla culpable de asesinato u homicidio involuntario, o absolverla si los miembros del jurado creen que el deterioro de su salud mental fue el culpable. Una condena podría derivar en una sentencia de prisión de por vida. Si es absuelta, un juez aún podría ordenar su internamiento en un centro de salud mental si una evaluación determina que representa un peligro para el público.

Si el jurado no puede llegar a un veredicto y se declara un juicio nulo, los cargos contra Clancy se mantendrían. Los fiscales tendrían que decidir si la juzgan de nuevo ante un jurado completamente nuevo.

Los fiscales podrían ofrecer un acuerdo de culpabilidad a Clancy, aunque es más probable que su abogado presione para que retiren los cargos, dijo Brad Bailey, un abogado defensor de Boston y exfiscal que no está involucrado en el caso.

El jurado comenzó a deliberar el jueves por la tarde. El viernes, pidió ver un cuchillo que Clancy usó para cortarse poco después de los asesinatos, y bolsas con frascos vacíos de medicamentos recetados hallados en su casa.

El juicio se centró en la salud mental de Lindsay Clancy

Durante más de cuatro semanas de testimonio, los miembros del jurado escucharon opiniones divergentes de expertos médicos.

El abogado de Clancy sostuvo que ella amaba a sus hijos, pero los mató porque perdió el contacto con la realidad —y consigo misma— debido a un trastorno bipolar y una psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente que puede presentarse después de dar a luz.

Los fiscales dijeron que Clancy estaba deprimida y cansada de vivir, y que tomó la decisión consciente de matar a los niños. Un psicólogo forense que testificó para la fiscalía concluyó que la mujer mató a los niños porque quería acabar con su vida, pero no quería dejarlos atrás.

La madre y la hermana de Clancy testificaron que ella se volvió ansiosa, paranoica y suicida tras el nacimiento de su tercer hijo. Buscó tratamiento para el empeoramiento de su salud mental, incluida una estancia en un hospital psiquiátrico, en los meses previos a matar a Cora, Dawson y Callan Clancy, de 5 años, 3 años y 8 meses, respectivamente.

Menos de tres semanas después de recibir el alta, envió a su esposo a hacer un mandado y mató a los niños con bandas de ejercicio en el sótano de su casa al sur de Boston. Luego saltó desde una ventana del segundo piso y permanece paralizada de la cintura para abajo. Sus abogados dicen que escuchó una voz que le decía que matara a los niños para poder terminar con su propia vida.

Lindsay Clancy no testificó durante su juicio

Clancy optó por no testificar. Observó el proceso desde la mesa de la defensa, llorando ocasionalmente, como cuando los fiscales mostraron al jurado fotos de las autopsias de los niños.

Los miembros del jurado también pasaron dos días escuchando el testimonio de su exesposo, Patrick Clancy, y su angustiosa llamada al 911. Él seguía al teléfono cuando descubrió los cuerpos de los niños, minutos después de encontrar a su esposa.

Patrick Clancy ha dicho en entrevistas que perdona a su exesposa, a quien veía como enferma más que malvada. El juicio marca la primera vez que ve a Lindsay Clancy desde los asesinatos.

La psicosis posparto, la afección que el abogado de Clancy afirma que ella tenía cuando mató a los niños, es más grave y menos común que la depresión posparto. Los investigadores calculan que el trastorno afecta a 1 o 2 de cada 1.000 mujeres después del parto.