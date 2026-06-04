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Israel y el Líbano acuerdan cese al fuego condicionado

El alto al fuego está condicionado a que Hizbulá pare sus ataques

Por EFE

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Israel y el Líbano acuerdan cese al fuego condicionado
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      Washington.- Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

      Con la mediación de Estados Unidos, diseñaron un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, detallaron en una declaración conjunta.

      Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se reunieron este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado en la que fue la cuarta ronda de negociaciones de paz que mantienen este año.

      Según una declaración conjunta, la ronda concluida este miércoles sirvió para acordar la implementación de un alto el fuego que "está condicionado al cese total de los disparos de Hizbulá y a la evacuación de todos sus operativos" entre el río Litani y la frontera israelí. Aseguraron que "estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y de seguridad" y acordaron reanudar las conversaciones el próximo 22 de junio "con miras a alcanzar un acuerdo integral".

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      El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, restó importancia a los comentarios del presidente de EU, Donald Trump, que le llamó "loco" en una reciente conversación telefónica.

      "Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común", aseguró Netanyahu.

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        Israel y Líbano acuerdan renovar alto el fuego y crear zonas sin milicianos de Hezbollah.