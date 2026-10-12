Represión en Jalisco; esta es la lista de manifestantes detenidos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Una jornada de protesta ciudadana por el suministro de agua potable derivó en severos enfrentamientos al exterior de la residencia oficial del gobierno estatal.

Miles de familias y habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara marcharon pacíficamente desde la glorieta de La Minerva para exigir soluciones ante la distribución de agua contaminada en sus hogares.

Sin embargo, la movilización culminó entre el uso de cañones hídricos, dispositivos de dispersión y la detención masiva de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad pública.

El descontento social acumulado durante meses motivó la congregación de miles de personas para denunciar la mala calidad del suministro hídrico, el cual ha presentado una tonalidad oscura y olores fétidos en cerca de cien colonias.

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Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), organismo que abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares tras los hechos, la manifestación avanzó con tranquilidad durante las primeras horas.

La tensión escaló al arribar a la sede del Ejecutivo estatal, donde elementos antimotines respondieron al derribo de mallas de protección con la detonación de artefactos dispersores y gas lacrimógeno.

Mientras las autoridades gubernamentales atribuyeron los actos violentos a un grupo ajeno a la demanda ciudadana, diversos colectivos denunciaron el uso desmedido de la fuerza pública y aprehensiones arbitrarias contra las familias presentes.

A través de colectivos ciudadanos y publicaciones en redes sociales se difundieron listas con más de 50 nombres de personas presuntamente detenidas de manera arbitraria o de quienes no se conocía su paradero inmediato tras la movilización. Entre las identidades difundidas por colectivos como la Flor Periódico y Acción Sociológica se encuentran:

María Fernanda Sedano Fonseca

Marisol López Díaz

Adriana Gabriela Arreola Dueñas

Eduardo Daniel Ramírez Silva

Ricardo Ramírez Silva

Adriana María Emilia Aceves Arreola

Melina Martínez

Shally Yenelli Jimón Cervante

Alejandra Rivas Martínez

Fernanda Maytte Jiménez Iñiguez

Verónica Santiago Correa

Jorge Ignacio Luna Bernal

Fernando Álvarez

David Isaac Hernández

Daniel Alejandro Jiménez Alcalá

Iván García Becerra

Mariana Jovel Mora

Lilia Azucena García Ramos

Gustavo San Juan

Miguel Maximiliano Hernández Montie

José (sin apellido)

Leonardo Martínez Núñez

Dulce Amador

Maya Shankti Montes Puente

Karla Verónica Gómez Cota

Paulina Alejandra Valenzuela Plaza

Axel Vega

Íker Rivaldo Camargo

Carlos Delgadillo Miranda

Juan Darío Muñoz Nava

Daniel Delgadillo Miranda

Daniela Álvarez Zepeda

Wendy Danae Arellano Bañuelos

Alejandro Salas

Hania Montserrat García Vélez

Alan Daniel Álvarez Castro

Hilda García

Laura Montserrat Castro

Patricia González Villaseñor

Joselin del Cielo Dueñas

Alma Rosa Vélez

Aranza Sabina Hidalgo Sánchez

Martín Bejarano

Alexis Guzmán Ríos

Iván Becerra Arce

Teodoro Jesús Torres Valdez

Israel Rosas

Iván Octavio Salazar

Luis Fernando Alcaraz

Miguel Ángel Jiménez Anguiano

Samuel Morales Navarro

Luis Antonio Palacios Vázquez

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, un total de 39 personas resultaron presentadas ante las autoridades competentes. No obstante, la dependencia notificó que el Ministerio Público ordenó la liberación de 18 ciudadanos aplicando los criterios del Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permite continuar la investigación correspondiente sin mantener la prisión preventiva.

Entre las primeras seis personas puestas en libertad figuraron Verónica Nayeli "N", Iván "N", Marisol "N", María Fernanda "N", Xalli Yenelli "N" y Alejandra "N". Posteriormente se otorgó la libertad a trece personas más: Adriana María Emilia "N", Adriana Gabriela "N", Daniela "N", Laura Montserrat "N", Hannia Montserrat "N", Alma Rosa "N", Gustavo "N", Fernanda Maytte "N", Azucena "N", Wendy Danae "N", Joceline del Cielo "N", Luis Ricardo "N" y Eduardo Daniel "N".

Todos ellos permanecerán en libertad mientras continúan las indagatorias por presuntos delitos contra las vías de comunicación, lesiones y faltas cometidas contra autoridades.

Impacto en la comunidad y motivos de la protesta

Acciones de la autoridad y liberación de manifestantes

Denuncias de colectivos y seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos