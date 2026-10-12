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Represión en Jalisco; esta es la lista de manifestantes detenidos

La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga uso excesivo de fuerza en manifestación contra suministro hídrico.

Por El Universal

Octubre 12, 2026 07:24 p.m.
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Represión en Jalisco; esta es la lista de manifestantes detenidos
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Una jornada de protesta ciudadana por el suministro de agua potable derivó en severos enfrentamientos al exterior de la residencia oficial del gobierno estatal.

      Miles de familias y habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara marcharon pacíficamente desde la glorieta de La Minerva para exigir soluciones ante la distribución de agua contaminada en sus hogares.

      Sin embargo, la movilización culminó entre el uso de cañones hídricos, dispositivos de dispersión y la detención masiva de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad pública.

      El descontento social acumulado durante meses motivó la congregación de miles de personas para denunciar la mala calidad del suministro hídrico, el cual ha presentado una tonalidad oscura y olores fétidos en cerca de cien colonias.

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      Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), organismo que abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares tras los hechos, la manifestación avanzó con tranquilidad durante las primeras horas.

      La tensión escaló al arribar a la sede del Ejecutivo estatal, donde elementos antimotines respondieron al derribo de mallas de protección con la detonación de artefactos dispersores y gas lacrimógeno.

      Mientras las autoridades gubernamentales atribuyeron los actos violentos a un grupo ajeno a la demanda ciudadana, diversos colectivos denunciaron el uso desmedido de la fuerza pública y aprehensiones arbitrarias contra las familias presentes.

      A través de colectivos ciudadanos y publicaciones en redes sociales se difundieron listas con más de 50 nombres de personas presuntamente detenidas de manera arbitraria o de quienes no se conocía su paradero inmediato tras la movilización. Entre las identidades difundidas por colectivos como la Flor Periódico y Acción Sociológica se encuentran:

      María Fernanda Sedano Fonseca

      Marisol López Díaz

      Adriana Gabriela Arreola Dueñas

      Eduardo Daniel Ramírez Silva

      Ricardo Ramírez Silva

      Adriana María Emilia Aceves Arreola

      Melina Martínez

      Shally Yenelli Jimón Cervante

      Alejandra Rivas Martínez

      Fernanda Maytte Jiménez Iñiguez

      Verónica Santiago Correa

      Jorge Ignacio Luna Bernal

      Fernando Álvarez

      David Isaac Hernández

      Daniel Alejandro Jiménez Alcalá

      Iván García Becerra

      Mariana Jovel Mora

      Lilia Azucena García Ramos

      Gustavo San Juan

      Miguel Maximiliano Hernández Montie

      José (sin apellido)

      Leonardo Martínez Núñez

      Dulce Amador

      Maya Shankti Montes Puente

      Karla Verónica Gómez Cota

      Paulina Alejandra Valenzuela Plaza

      Axel Vega

      Íker Rivaldo Camargo

      Carlos Delgadillo Miranda

      Juan Darío Muñoz Nava

      Daniel Delgadillo Miranda

      Daniela Álvarez Zepeda

      Wendy Danae Arellano Bañuelos

      Alejandro Salas

      Hania Montserrat García Vélez

      Alan Daniel Álvarez Castro

      Hilda García

      Laura Montserrat Castro

      Patricia González Villaseñor

      Joselin del Cielo Dueñas

      Alma Rosa Vélez

      Aranza Sabina Hidalgo Sánchez

      Martín Bejarano

      Alexis Guzmán Ríos

      Iván Becerra Arce

      Teodoro Jesús Torres Valdez

      Israel Rosas

      Iván Octavio Salazar

      Luis Fernando Alcaraz

      Miguel Ángel Jiménez Anguiano

      Samuel Morales Navarro

      Luis Antonio Palacios Vázquez

      De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, un total de 39 personas resultaron presentadas ante las autoridades competentes. No obstante, la dependencia notificó que el Ministerio Público ordenó la liberación de 18 ciudadanos aplicando los criterios del Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permite continuar la investigación correspondiente sin mantener la prisión preventiva.

      Entre las primeras seis personas puestas en libertad figuraron Verónica Nayeli "N", Iván "N", Marisol "N", María Fernanda "N", Xalli Yenelli "N" y Alejandra "N". Posteriormente se otorgó la libertad a trece personas más: Adriana María Emilia "N", Adriana Gabriela "N", Daniela "N", Laura Montserrat "N", Hannia Montserrat "N", Alma Rosa "N", Gustavo "N", Fernanda Maytte "N", Azucena "N", Wendy Danae "N", Joceline del Cielo "N", Luis Ricardo "N" y Eduardo Daniel "N".

      Todos ellos permanecerán en libertad mientras continúan las indagatorias por presuntos delitos contra las vías de comunicación, lesiones y faltas cometidas contra autoridades.

      Impacto en la comunidad y motivos de la protesta

      Acciones de la autoridad y liberación de manifestantes

      Denuncias de colectivos y seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos

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