Represión en Jalisco; esta es la lista de manifestantes detenidos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga uso excesivo de fuerza en manifestación contra suministro hídrico.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Una jornada de protesta ciudadana por el suministro de agua potable derivó en severos enfrentamientos al exterior de la residencia oficial del gobierno estatal.
Miles de familias y habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara marcharon pacíficamente desde la glorieta de La Minerva para exigir soluciones ante la distribución de agua contaminada en sus hogares.
Sin embargo, la movilización culminó entre el uso de cañones hídricos, dispositivos de dispersión y la detención masiva de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad pública.
El descontento social acumulado durante meses motivó la congregación de miles de personas para denunciar la mala calidad del suministro hídrico, el cual ha presentado una tonalidad oscura y olores fétidos en cerca de cien colonias.
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Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), organismo que abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares tras los hechos, la manifestación avanzó con tranquilidad durante las primeras horas.
La tensión escaló al arribar a la sede del Ejecutivo estatal, donde elementos antimotines respondieron al derribo de mallas de protección con la detonación de artefactos dispersores y gas lacrimógeno.
Mientras las autoridades gubernamentales atribuyeron los actos violentos a un grupo ajeno a la demanda ciudadana, diversos colectivos denunciaron el uso desmedido de la fuerza pública y aprehensiones arbitrarias contra las familias presentes.
A través de colectivos ciudadanos y publicaciones en redes sociales se difundieron listas con más de 50 nombres de personas presuntamente detenidas de manera arbitraria o de quienes no se conocía su paradero inmediato tras la movilización. Entre las identidades difundidas por colectivos como la Flor Periódico y Acción Sociológica se encuentran:
María Fernanda Sedano Fonseca
Marisol López Díaz
Adriana Gabriela Arreola Dueñas
Eduardo Daniel Ramírez Silva
Ricardo Ramírez Silva
Adriana María Emilia Aceves Arreola
Melina Martínez
Shally Yenelli Jimón Cervante
Alejandra Rivas Martínez
Fernanda Maytte Jiménez Iñiguez
Verónica Santiago Correa
Jorge Ignacio Luna Bernal
Fernando Álvarez
David Isaac Hernández
Daniel Alejandro Jiménez Alcalá
Iván García Becerra
Mariana Jovel Mora
Lilia Azucena García Ramos
Gustavo San Juan
Miguel Maximiliano Hernández Montie
José (sin apellido)
Leonardo Martínez Núñez
Dulce Amador
Maya Shankti Montes Puente
Karla Verónica Gómez Cota
Paulina Alejandra Valenzuela Plaza
Axel Vega
Íker Rivaldo Camargo
Carlos Delgadillo Miranda
Juan Darío Muñoz Nava
Daniel Delgadillo Miranda
Daniela Álvarez Zepeda
Wendy Danae Arellano Bañuelos
Alejandro Salas
Hania Montserrat García Vélez
Alan Daniel Álvarez Castro
Hilda García
Laura Montserrat Castro
Patricia González Villaseñor
Joselin del Cielo Dueñas
Alma Rosa Vélez
Aranza Sabina Hidalgo Sánchez
Martín Bejarano
Alexis Guzmán Ríos
Iván Becerra Arce
Teodoro Jesús Torres Valdez
Israel Rosas
Iván Octavio Salazar
Luis Fernando Alcaraz
Miguel Ángel Jiménez Anguiano
Samuel Morales Navarro
Luis Antonio Palacios Vázquez
De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, un total de 39 personas resultaron presentadas ante las autoridades competentes. No obstante, la dependencia notificó que el Ministerio Público ordenó la liberación de 18 ciudadanos aplicando los criterios del Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permite continuar la investigación correspondiente sin mantener la prisión preventiva.
Entre las primeras seis personas puestas en libertad figuraron Verónica Nayeli "N", Iván "N", Marisol "N", María Fernanda "N", Xalli Yenelli "N" y Alejandra "N". Posteriormente se otorgó la libertad a trece personas más: Adriana María Emilia "N", Adriana Gabriela "N", Daniela "N", Laura Montserrat "N", Hannia Montserrat "N", Alma Rosa "N", Gustavo "N", Fernanda Maytte "N", Azucena "N", Wendy Danae "N", Joceline del Cielo "N", Luis Ricardo "N" y Eduardo Daniel "N".
Todos ellos permanecerán en libertad mientras continúan las indagatorias por presuntos delitos contra las vías de comunicación, lesiones y faltas cometidas contra autoridades.
Impacto en la comunidad y motivos de la protesta
Acciones de la autoridad y liberación de manifestantes
Denuncias de colectivos y seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos
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