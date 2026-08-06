José Antonio Kast anuncia plan contra crimen organizado en Santiago

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Con estas palabras el presidente chileno José Antonio Kast presentó el jueves una batería de medidas con la que espera hacer frente al crimen organizado que incluye unas 30 iniciativas.

Acciones de la autoridad

El mandatario encabezó en la mañana un operativo de seguridad en el que un centenar de policías realizaron fiscalizaciones para detectar a personas en situación migratoria irregular en el centro de Santiago, así como a individuos que tuvieran causas judiciales pendientes. La cifra de detenidos no fue divulgada hasta el momento.

"Juntos vamos a lograr que Chile vuelva a tener ese lugar que nunca debió haber perdido, de ser el país más seguro de toda Latinoamérica", declaró Kast en una rueda de prensa.

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Agregó que "tendremos que hacer modificaciones legales porque el crimen organizado, el narcotráfico, no respeta las leyes y nosotros tenemos que buscar cómo anticiparnos".

Detalles confirmados

Algunas de las propuestas impulsadas por el Ejecutivo promueven la creación de una nómina nacional de organizaciones criminales que operan en el país, un mecanismo para aumentar las penas a imputados que pertenezcan a esas organizaciones, el establecimiento de un régimen penitenciario especial y el congelamiento patrimonial de los acusados.

Según Kast, su administración igualmente buscará extender los derechos a la legítima defensa no sólo para el personal policial durante el ejercicio de sus funciones sino también para los que estén de franco e impulsar la aprobación de un proyecto que tramita en el Congreso desde 2023 y busca regular cómo y cuándo las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas pueden emplear la fuerza.

A estas medidas se suma el anuncio de una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción en lugares donde se registre una "grave alteración de la seguridad pública" y en "territorios afectados por conductas delictivas". Kast no detalló en qué condiciones se podría aplicar el estado de excepción ni qué medidas contemplaría.

El Ejecutivo también busca ampliar de cinco a 60 días el plazo de detención de quienes deben ser expulsados del país y tipificar como delito el transporte con ánimo de lucro de migrantes irregulares dentro del país.

El anuncio de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) es el segundo mega proyecto presentado por el Ejecutivo desde que Kast asumió el poder en marzo y llega dos días después de que el Congreso aprobara una extensa reforma económica y tributaria que había concentrado la atención del gobierno hasta ahora.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que la ACOT inaugura una nueva etapa para la nación sudamericana. "Se acabó el Chile que aceptaba que el crimen organizado mande a nuestras fronteras, que aceptaba que el crimen organizado mandara a nuestras cárceles, que miraba con más consideración al delincuente que a quienes mandatábamos hacer cumplir la ley".

Al asumir el poder el gabinete de Kast, el mandatario más conservador de la historia chilena desde el retorno de la democracia en 1990, prometió un gobierno de emergencia centrado en el combate al crimen organizado y la inmigración irregular.

Según los datos presentados por la presidencia el jueves, la cifra de homicidios bajó un 18,7% entre enero y julio en comparación con igual periodo de 2025, totalizando 486 víctimas —112 menos que el año pasado—.

Asimismo, los asesinatos el año pasado alcanzaron 1.091, un número que diversas autoridades han sostenido que consideran elevado pese a tratarse de una considerable baja respecto del récord de 1.330 de 2022, cuando Chile registró su máximo histórico de homicidios.