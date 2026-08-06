Bolsa de México pierde un 0.19%

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0,19 %, para acumular cuatro bajas en las últimas cinco jornadas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 66.396,15 unidades, en una jornada con cierres mixtos en la mayoría de los mercados en el mundo.

Mercado global y nerviosismo por Medio Oriente

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido al nerviosismo sobre los acontecimientos en Medio Oriente", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Añadió que en Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq Composite y el S&P 500 retrocedieron.

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Retroceso del IPC y comportamiento de emisoras mexicanas

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida de 0,19 %, para acumular cuatro caídas en las últimas cinco sesiones y cerrar en su menor nivel desde el 24 de julio" cuando registró 66.683,26 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las caídas de las emisoras: Volaris (-3,99 %), Cemex (-2,2 %), Femsa (-2,17 %), Genomma Lab (-1,68 %) y Gruma (-1,37 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con la pérdida de este jueves, el mercado mexicano registra un retroceso del 0,81 % en lo que va de agosto, pero tiene un avance del +3,25 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,21 unidades por billete verde, frente a los 17,24 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 156 millones de títulos por un importe de 15.800 millones de pesos (unos 918 millones de dólares).

De las 724 firmas que cotizaron en la jornada, 271 terminaron con sus precios al alza, 431 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3,59 %; de la desarrolladora inmobiliaria Dine (DINE A), con el 2,7 %, y de la compañía minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 2,64 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -8,75 %; de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el -3,99 %, y de la firma de servicios médicos Médica Sur (MÉDICA B), con el -3,42 %.