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Chavismo y oposición inician diálogo para abordar la transición

Los líderes se reunirá el fin de semana en la base aérea La Carlota

Por EFE

Agosto 06, 2026 04:06 p.m.
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Chavismo y oposición inician diálogo para abordar la transición
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      El Gobierno de Venezuela y un grupo opositor instalaron formalmente este jueves la mesa de diálogo, impulsada por Estados Unidos, para avanzar hacia una transición en el país suramericano, así como para atender las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó al menos 6.125 fallecidos.

      Las delegaciones se encontraron cara a cara en la base aérea La Carlota, luego de que el pasado fin de semana comenzaran el proceso de diálogo a través de una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora.

      Este encuentro formaliza el proceso iniciado para buscar una salida política que permita una transición en Venezuela y atender las graves consecuencias del terremoto ocurrido el 24 de junio, que causó miles de víctimas y daños en varias regiones del país.

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