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Nacional

Morena celebra detención de Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

La dirigencia de Morena destaca la detención de Ángel Aguirre como un avance en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos.

Por El Universal

Agosto 06, 2026 05:21 p.m.
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Morena celebra detención de Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- La dirigencia nacional de Morena celebró la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y aseguró que representa un paso clave en la lucha por la verdad y justicia para las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", localizada en Ayotzinapa.

      Morena destaca avances en justicia por Ayotzinapa

      "Hacemos un llamado al PRIANRD, a que ningún actor político vuelva a apostar por el encubrimiento o la descalificación de las investigaciones. No podemos olvidar nunca la llamada ´verdad histórica´ que se convirtió en símbolo del régimen priista que prefirió ocultar los hechos antes que esclarecerlos", señaló a través de un comunicado.

      "No obstante, ahora gracias al análisis permanente de las investigaciones y al compromiso del Estado mexicano con la verdad, se continúa avanzando para que ningún responsable de este terrible caso quede impune", indicó dicho partido político.

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      Compromiso de Morena contra corrupción e impunidad

      Además, Movimiento de Regeneración Nacional aseguró que en el gobierno que emana de su proyecto político hay un compromiso central: terminar con la corrupción y la impunidad, asegurando que en México "no puede existir una protección política para quienes participaron en hechos u omisiones de desaparición forzada".

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