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Nacional

Memo Ochoa acepta rol suplente en Selección Mexicana

El arquero respeta la titularidad de Raúl Rangel y mantiene la ilusión de jugar en el torneo.

Por El Universal

Junio 12, 2026 02:57 p.m.
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Memo Ochoa acepta rol suplente en Selección Mexicana
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      Guillermo Ochoa

      fue
      suplente en el arranque del Mundial 2026, y aunque prioriza el inicio con triunfo, el arquero tricolor reconoce que vivió los nervios con otra intensidad.

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      Estar sentado, en el banquillo, descontrola los nervios del histórico portero quien al final del encuentro ante Sudáfrica habló ante los medios de comunicación.
      "Lo viví con mucha emoción, la verdad con nerviosismo. Creo que los controlo más dentro de la cancha que fuera, pero contento porque se arranca con tres puntos, y eso es importante en un Mundial y destacar eso, que son tres puntos importantes para poder avanzar que es lo que queremos", declaró el histórico arquero.
      Que respete la decisión de Javier Aguirre, de poner como titular a Raúl Rangel, no impide que mantenga la ilusión de sumar minutos en esta gran fiesta que se vive en México, ante su gente.
      "Claro, como todos, estamos listos para para jugar, nos hemos preparado y hemos trabajado para estar a disposición del entrenador, y cualquiera de los 26 pueden jugar y nos prepara para eso", lanzó Ochoa.
      Sobre la innovada ceremonia previo a los partidos del Mundial, en la que podrán estar los 26 jugadores al momento del Himno Nacional, Ochoa aplaudió la decisión de FIFA por cambiar dicho protocolo.
      "Me parece algo bueno del de la FIFA, algo bastante positivo, porque no nada más son 11 los que juegan, hay jugadores también detrás que somos un grupo, somos 26, y vivirlo juntos creo que es importante para el futbolista que trabaja mucho para poder estar en una lista final, llegar a un Mundial y poder vivirlo" concluyó.

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