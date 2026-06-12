León XIV rinde homenaje a migrantes en muelle de la vergüenza en Canarias

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El papa León XIV viajó a un otrora notorio epicentro del debate europeo sobre migración el jueves, desafiando a los países a respetar los derechos de los migrantes y avergonzando a aquellos líderes, incluidos cristianos, que les dan la espalda con indiferencia.

León lanzó un llamado apasionado a reconocer la dignidad de los migrantes desde el puerto de Arguineguín, en las islas Canarias. En 2020, el puerto pasó a conocerse como el "muelle de la vergüenza" por las condiciones insalubres en que los migrantes se vieron obligados a vivir durante meses durante un repunte de arribos.

"La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", dijo León XIV, con botes de rescate atracados detrás de él y una sencilla cruz de madera hecha con una embarcación de migrantes que naufragó cerca del lugar.

León pasará los dos últimos días de su viaje de una semana a España en las Canarias, un archipiélago español más cercano a África que a la península ibérica y que es un punto clave de entrada para migrantes que realizan la peligrosa travesía atlántica desde África Occidental.

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Está cumpliendo un deseo del papa Francisco de visitar las islas para conmemorar a las miles de personas que perdieron la vida en el mar.

Con dos migrantes a su lado, León XIV arrojó un ramo de flores al mar. El gesto recordó uno que Francisco hizo en 2013, al inicio de su pontificado, cuando visitó otro foco de la migración en Lampedusa, Sicilia, y denunció la "globalización de la indiferencia" que el mundo mostraba hacia los migrantes.

Visita al "muelle de la vergüenza"

Las islas Canarias han sido durante mucho tiempo un trampolín para migrantes que intentan llegar a Europa desde África Occidental y Marruecos. Algunos expertos consideran que la ruta atlántica que toman para llegar aquí es más mortífera que la más conocida ruta de contrabando del Mediterráneo central desde Libia y Túnez hacia Italia.

Las llegadas de migrantes a las Canarias alcanzaron su punto máximo en 2024 con casi 47.000. Tras la presión y los acuerdos entre la Unión Europea, España y los gobiernos de varios países de África Occidental, las llegadas han caído de forma drástica: poco más de 3.000 personas desembarcaron allí en los primeros cinco meses de 2026.

Tras su llegada, León se dirigió directamente al puerto de Arguineguín, donde en 2020 las llegadas alcanzaron tal magnitud que los migrantes se vieron obligados a dormir en el muelle en campamentos improvisados al aire libre.

Muchos migrantes estuvieron allí durmiendo durante semanas con apenas una manta y sin duchas. Los posibles solicitantes de asilo no tenían un acceso adecuado a asesoramiento legal y algunas personas estuvieron retenidas durante semanas, mucho más allá de los tres días que permite la ley. El defensor del pueblo obligó posteriormente al gobierno a cerrar el campamento improvisado y reubicar a los migrantes en hoteles que habían quedado vacíos por la pandemia de COVID-19.

Desafío para defender la dignidad

En el puerto el jueves, León XIV se sentó bajo una plataforma sombreada al tiempo que un feroz sol del mediodía caía sobre los migrantes y los trabajadores humanitarios. Escuchó testimonios de rescatistas, trabajadores humanitarios y la historia personal de una víctima nigeriana de trata de personas. Cerca, una pancarta, recordando el antiguo apodo del puerto, lo rebautizó como "Muelle de la Esperanza".

"Queridos migrantes: antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad", declaró León, inclinando ligeramente la cabeza.

Dirigiéndose a la mujer nigeriana y a otras mujeres que han sido traficadas y obligadas a prostituirse, León les aseguró: "si otros pusieron precio a tu cuerpo, Dios no ha dejado nunca de mirarte como alguien invaluable".

Instó a los países de origen a crear las condiciones de seguridad y económicas para que las personas no se vean obligadas a huir, y a los países de tránsito a proteger a los migrantes para que no caigan presa de los contrabandistas. Y apeló a la conciencia de Europa "que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas".

En uno de los discursos más poderosos de su pontificado, dedicado íntegramente a la migración, León XIV enumeró los derechos de los migrantes a huir o a quedarse. Pero no mencionó el derecho de las naciones a controlar sus fronteras o limitar las solicitudes de asilo como ha hecho en el pasado. Y, de manera significativa, insistió en que si uno es cristiano, no puede ignorar la difícil situación de los migrantes.

"Que la historia no tenga que acusarnos de haber convertido el dolor de los que sufren en paisaje habitual de nuestras costas", añadió. "Porque hoy, aquí, junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano, se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros".

Entre los migrantes que esperaban a León estaba Mame Amandou Neang, un hombre de 56 años que llegó al puerto de Arguineguín desde Senegal a comienzos de este año.

"Es un gran honor", dijo Neang. "Esperamos que si lo vemos, todos nuestros problemas quedarán atrás, olvidaremos nuestros problemas, porque tenemos muchas cosas que olvidar por el momento".

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha registrado alrededor de 6.600 muertes en la ruta atlántica desde África Occidental desde que comenzó a llevar registros en 2014. Pero admite que su estimación es un enorme subregistro debido a la falta de información sobre la ruta y al fenómeno de los "naufragios invisibles".

Desde 2020, el grupo español de derechos de los migrantes Walking Borders estima más de 25.000 muertos o desaparecidos intentando llegar a las islas Canarias.

León sigue los pasos de Francisco al priorizar a migrantes

Francisco había hecho de la situación de los refugiados un sello distintivo de su pontificado, siguiendo el mandato del Evangelio de "acoger al extranjero".

León ha seguido esa línea, insistiendo especialmente en la dignidad de los migrantes en su Estados Unidos natal, en medio de la ofensiva del gobierno de Trump y su programa de deportaciones masivas.

El papa estadounidense pasará el Día de la Independencia de Estados Unidos el próximo mes, el 4 de julio, en la isla de Lampedusa, donde Francisco en 2013 denunció por primera vez la "globalización de la indiferencia" que el mundo muestra hacia los migrantes.

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Winfield reportó desde Las Palmas de Gran Canaria, España. Brito contribuyó a este despacho desde Barcelona, España.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.