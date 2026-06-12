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"La gente sabe lo que sucedió", dice Gallardo sobre caso Lutzow

Relató que la decisión judicial contrasta con los desfalcos detectados en la administración anterior

Por Rubén Pacheco

Junio 12, 2026 03:01 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Omar Hernández-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Omar Hernández-Pulso

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      Luego que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito ordenó anular el fallo condenatorio en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dijo que "en Dios y en conciencia, la gente sabe lo que sucedió".

      El mandatario estatal declaró que, si bien respeta la determinación del Poder Judicial de la Federación, la ciudadanía tiene conocimiento de las presuntas malversaciones en la Secretaría de Salud (Ssa).

      Relató que la decisión judicial contrasta con los desfalcos en la administración carrerista, donde diversos exfuncionarios de la Ssa malversaron recursos públicos, por ejemplo, Mónica Liliana Rangel Martínez, extitular de dicha dependencia.

      "Es un tema que precisamente lo acabas de decir, pues es de la Corte. La Corte hace sus estudios y hay que respetar lo que diga, pero en Dios y en conciencia, la gente sabe lo que sucedió", remató.

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      El caso se originó por la adquisición simulada de un plaguicida presuntamente destinado a combatir el dengue en abril de 2020, en plena emergencia por covid-19. La operación, por más de 32 millones 700 mil pesos, fue acreditada por la Fiscalía Anticorrupción como irregular: el producto no existía y la contratación violó la normatividad aplicable.

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