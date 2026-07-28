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Jueza manda a cantante D4vd a juicio por crimen

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Jueza manda a cantante D4vd a juicio por crimen
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      LOS ÁNGELES.- Una jueza dictó el lunes que hay pruebas suficientes para llevar a juicio al cantante D4vd por la muerte y el desmembramiento de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, ocurridos después de que, según las autoridades, ella hubiera amenazado con exponer su relación y hundir su carrera.

      La jueza de Los Ángeles Charlaine Olmedo determinó que las pruebas que los fiscales presentaron en una audiencia preliminar que se extendió durante cinco días aportaban causa probable para un juicio por los cargos de asesinato, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

      "La fiscalía ha cumplido con su carga por todos los cargos", afirmó Olmedo. La jueza ordenó que Burke continúe detenido sin derecho a fianza.

      D4vd, el cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Burke, tenía una carrera que iba en fuerte ascenso antes de que surgieran las acusaciones.

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      Se declaró no culpable y no mostró emoción cuando la jueza emitió su fallo. Los abogados defensores declinaron hacer comentarios fuera del tribunal tras la decisión. Los abogados defensores declinaron hacer comentarios fuera del tribunal tras la decisión.

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