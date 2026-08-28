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Keiko Fujimori declara emergencia en Lima y Callao

Desde octubre de 2025, Lima ha vivido múltiples estados de emergencia por el aumento de extorsiones.

Por AP

Agosto 28, 2026 02:41 p.m.
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      Perú declaró el viernes un régimen de excepción por 60 días en Lima y el puerto de Callao por el alza del crimen y creó un comité de funcionarios que coordinará a la policía, que recibirá apoyo de los militares.

      Este es el primer estado de emergencia decretado por la presidenta Keiko Fujimori desde que llegó al poder hace un mes tras prometer orden en un país azotado por las extorsiones y los asesinatos, que convirtieron a la lucha contra el crimen en la primera preocupación de los peruanos.

      Por 60 días se limitarán varios derechos constitucionales, incluida la inviolabilidad de domicilio. El decreto publicado en el diario oficial contempla la creación de un Comité de Inteligencia que coordinará la estrategia del trabajo policial y militar.

      El comité estará integrado por funcionarios del sistema de inteligencia, de finanzas y del servicio penitenciario, así como por policías y militares. Para sus tareas utilizará un sistema integrado que conectará cámaras públicas y privadas, drones, sistemas satelitales y algoritmos de reconocimiento facial.

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      El incremento de la delincuencia provocó que desde octubre de 2025 el anterior gobierno decretara ocho estados de emergencia consecutivos en Lima. El más reciente finalizó el miércoles.

      Las denuncias por extorsiones, el delito más extendido, pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.

      Fujimori lanzó el 8 de agosto el plan de seguridad denominado "Escudo" enfocado en combatir a los extorsionadores que asesinan a los choferes del transporte público en Lima y tirotean los autobuses o las terminales en zonas de la periferia, donde vive la mayoría de los 10 millones de habitantes de la capital peruana.

      Desde el inicio de ese plan la violencia no se ha detenido. Se han reportado 20 ataques con armas de fuego, que han dejado siete muertos —seis choferes y un pasajero— y 17 heridos de bala.

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