Kenia confirma su segundo caso de ébola

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Nairobi, Kenia.- Kenia confirmó el segundo caso de ébola del país el miércoles y señaló que un familiar del hombre que murió dos días después de llegar desde la República Democrática del Congo dio positivo mientras estaba en cuarentena.

El Ministerio de Salud indicó que el hombre, de 39 años, es familiar del primer caso de ébola en Kenia y desarrolló síntomas el martes.

El primer paciente, un keniano de 40 años, estuvo viviendo en el Congo, se donde enfermó y recibió tratamiento en dos centros de salud. Viajó por tres provincias afectadas por el ébola antes de salir del país y llegar a la vecina Uganda el 1 de octubre. Voló a Kenia, donde un familiar lo recogió en el aeropuerto y lo llevó en automóvil a un hospital. Comenzó a recibir tratamiento y dio positivo a ébola el 5 de octubre. Murió ese mismo día.

Funcionarios de salud identificaron a unas 128 personas que tuvieron contacto vinculados al primer caso y pusieron a 108 de ellas en cuarentena. Cinco de los contactos están fuera de Kenia, y las autoridades de esos países han sido notificadas.

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El segundo paciente fue puestos en cuarentena. El ministerio afirmó que la detección temprana de la infección "mejora sus posibilidades de recuperación".